AECA-ITV denuncia que los fabricantes no facilitan el acceso a la información de los vehículos

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), Guillermo Magaz, ha denunciado que los fabricantes de vehículos no facilitan el acceso a la información de los datos de sus modelos.

Así lo ha señalado Magaz durante el 25 Congreso de la Calidad en la Automoción 4.0, después de que en mayo entrase en vigor el nuevo reglamento de la Unión Europea que obliga a las compañías a facilitar los datos para realizar la ITV.

Sin embargo, desde la organización señalan que los fabricantes "desatienden" esta legislación al no permitir que se pueda tener un acceso "factible y fácil" a esta información por tres causas: el formato de los datos no es estructurado y la plataforma no es común, algunos no suministran la información técnica y los que lo hacen, lo pretenden cobrar, en contra de lo establecido por Europa.

"Es vital que dentro del marco de la homologación de vehículos se tenga en cuenta la comprobación de los sistemas de seguridad que equipan los mismos por parte de las autoridades competentes en la ITV y se pueda comprobar su estado durante toda la vida útil del vehículo, de manera oportuna y coherente, fácilmente accesible, sin restricciones y carente de discriminación como establece la legislación", ha reivindicado Magaz.

Por todo ello, ha pedido poder acceder a estos datos "sin costes ni otras restricciones" que impidan un acceso "fácil y en igualdad de condiciones" a la información técnica del vehículos.