Aedive y AVCE se unen para impulsar la movilidad eléctrica compartida en España - AEDIVE

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación del Vehículo Compartido en Espña (AVCE) han anunciado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica compartida en España, reforzando su compromiso con un modelo de transporte más sostenible, accesible y eficiente.

El acuerdo, firmado por los presidentes de ambas entidades, Adriano Mones (Aedive) y Pablo Campos-Ansó (AVCE), establece un marco de cooperación institucional para el desarrollo conjunto de actividades, proyectos e iniciativas en el ámbito de la movilidad sostenible.

Ambas asociaciones comparten la visión de avanzar hacia un sistema de transporte basado en soluciones eléctricas y compartidas que faciliten el acceso de la ciudadanía a vehículos más sostenibles, contribuyendo así a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire en las ciudades, un objetivo que, en palabras de Pablo Campos-Ansó, presidente de AVCE, "refuerza el papel del vehículo compartido en la transición hacia una movilidad más sostenible.

Por su parte, Adriano Mones, presidente de Aedive, ha puesto en valor la alianza entre las dos entidades, "que permitirá avanzar en la resolución de los retos normativos del sector y desarrollar acciones conjuntas orientadas a reforzar la estabilidad del mercado y mejorar la colaboración con las Administraciones, conformando así una movilidad más asequible, práctica y sostenible para los ciudadanos".

En este contexto, el convenio contempla diversas líneas de colaboración, como la organización de jornadas, seminarios y eventos sectoriales, el intercambio de información técnica, regulatoria y de buenas prácticas, así como la difusión de actividades e iniciativas de interés común.

Este acuerdo consolida una alianza estratégica basada en la cooperación, la innovación y el intercambio de conocimiento, manteniendo en todo momento la independencia de ambas organizaciones y reforzando su papel como agentes clave en la transformación del ecosistema de movilidad.

El convenio tendrá una duración inicial de un año, prorrogable automáticamente, lo que permitirá dar continuidad a las iniciativas conjuntas y seguir impulsando soluciones que respondan a los retos actuales y futuros de la movilidad sostenible en España.