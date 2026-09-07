Aedive y Fegicat se unen para impulsar la movilidad eléctrica y reforzar la formación del sector - AEDIVE

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (Fegicat) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de iniciativas conjuntas vinculadas a la movilidad eléctrica y al despliegue de la infraestructura de recarga.

El acuerdo responde a la creciente adopción del vehículo eléctrico y a la necesidad de reforzar la especialización del sector instalador para garantizar un despliegue eficaz, seguro y de calidad de los puntos de recarga, según han informado ambas organizaciones.

El convenio ha sido rubricado por el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, y el responsable del área de Movilidad Eléctrica de Fegicat, José Rodríguez, y establece un marco estable de colaboración en ámbitos como la formación, la divulgación, el intercambio de conocimiento técnico, la elaboración de propuestas regulatorias y la representación institucional.

FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

La alianza pretende combinar el conocimiento de Aedive sobre la cadena de valor de la movilidad eléctrica con la experiencia técnica y la amplia implantación territorial de Fegicat, que representa a miles de empresas instaladoras en Cataluña.

En este sentido, ambas entidades promoverán el intercambio de información y buenas prácticas, así como acciones de divulgación, sensibilización y comunicación dirigidas a empresas, profesionales del sector instalador, administraciones públicas y usuarios finales.

Uno de los objetivos será también impulsar el reconocimiento y la profesionalización del instalador especializado en infraestructura de recarga, considerado por ambas organizaciones como una figura clave para responder al crecimiento del mercado del vehículo eléctrico.

El director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, ha señalado que el acuerdo supone "un paso más para avanzar en la construcción de un ecosistema sólido de movilidad eléctrica", al considerar imprescindible la colaboración entre los distintos agentes de la cadena de valor para afrontar los retos de la electrificación del transporte.

Pérez de Lucia ha subrayado además que disponer de un colectivo instalador "altamente cualificado" será determinante para generar confianza entre usuarios, empresas y administraciones.

Por su parte, el responsable del área de Movilidad Eléctrica de Fegicat, José Rodríguez, ha defendido que la infraestructura de recarga debe crecer "con las mismas garantías" que el mercado de la movilidad eléctrica. A su juicio, las empresas instaladoras son las encargadas de convertir los objetivos de electrificación en instalaciones reales, seguras y de calidad, por lo que necesitan formación continua, conocimiento y un marco normativo claro.