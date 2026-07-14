Aedive nombra a Juan Hinojo nuevo presidente de la asociación

Aedive nombra a Juan Hinojo como nuevo presidente de la asociación - AEDIVE

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Expansión y Alianzas Estratégicas de Grupo Circutor, Joan Hinojo, ha sido elegido este lunes presidente de Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, en un momento clave para la consolidación del vehículo eléctrico y el despliegue de las infraestructuras de recarga en España.

Ingeniero técnico industrial en la especialidad de Electricidad por la Universidad Politécnica de Cataluña, Hinojo es uno de los pioneros en el impulso y desarrollo de la movilidad eléctrica en España y formó parte de la candidatura integrada por representantes de 15 empresas, elegidos el pasado 30 de junio durante la Asamblea General para conformar la nueva Junta Directiva de la asociación para el periodo 2026-2030.

Asimismo, David Post, en representación de Endesa; Jorge Muñoz, por Iberdrola, y Carlos Álvarez, por Powerdot, asumirán las tres vicepresidencias de la asociación, reforzando el peso de los principales operadores de recarga en la nueva Junta Directiva.

Desde Aedove destacan que este nombramiento se produce en un contexto marcado por los "importantes retos" del sector con el objetivo de "acelerar el despliegue y la consolidación de la red de recarga" pública del vehículo eléctrico en todos los tipos de transporte.

Igualmente, Javier Lázaro asumirá la Tesorería en representación del fabricante nacional de puntos de recarga y baterías X-Charge, y el consejero delegado de emovili, Francisco Casas, desempeñará la Secretaría de la Junta Directiva.

La nueva Junta Directiva, que completan las empresas Baleària; BeePlanet Factory; Engie; Electrotruck; Grupo Ruiz; ChargeGuru; Iberdrola | bp pulse; Repsol; y Zunder, inicia su mandato con el fin de reforzar el papel de Aedive como interlocutor de referencia de la movilidad eléctrica en España.

"Vivimos una etapa en la que la movilidad eléctrica va a consolidarse no solo desde la perspectiva medioambiental, sino también desde las dimensiones industrial, tecnológica, energética, económica y social. Se trata de un proyecto de país para hacer de España una economía más resiliente en un contexto geopolítico cada vez más complejo y la nueva Junta Directiva contribuirá a reforzar las estrategias y la narrativa necesarias para acelerar esta transformación", ha destacado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía.