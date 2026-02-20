Aedive pide certidumbre para posicionar el vehículo eléctrico como motor de competitividad en España

El director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, durante la presentación del anuario - AEDIVE

El director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, ha resaltado que la movilidad eléctrica es "un proyecto país que va más allá de la descarbonización y del cambio tecnológico" y para el que se necesita certidumbre, con el fin de que sea un motor de competitividad en España.

"Necesitamos certidumbre para avanzar en todo el sector, con palancas regulatorias, fiscales, normativas y de comunicación, porque quien va a levantar este sector es la empresa", ha afirmado durante la presentación del Anuario 2025-2026 de la Movilidad Eléctrica, que resume el estado y las perspectivas del sector.

Entre los principales datos del anuario figura una inversión de 395 millones de euros en el despliegue de los puntos de recarga de acceso público en 2025 que, como anunció la asociación a principios de año, suman 50.000 equipos operativos.

Respecto a las matriculaciones, el año cerró con 254.783 vehículos electrificados, lo que supuso una cuota del 20% sobre el total, que sitúan el parque móvil de este tipo de vehículos en casi 855.000 unidades.

El evento ha contado con la presencia e intervención de Alberto Ruiz, director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo; y Héctor Palencia, diputado y portavoz en el Congreso de Transportes por parte del grupo parlamentario del Partido Popular.

Durante su participación, el responsable de Aedive también ha hecho hincapié en que para impulsar la movilidad eléctrica es imprescindible que exista colaboración público-privada y especialmente, coordinación entre administraciones públicas, dado que el Plan Auto+ no incorporara las ayudas a la infraestructura de recarga.

Así, ha reclamado compromiso y unidad en el sector, y que la movilidad eléctrica quede fuera del debate ideológico, de tal manera que se pueda "transformar la percepción de imposición en entusiasmo".