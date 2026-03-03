La alemana Schaeffler recorta sus pérdidas un 33% en 2025, hasta 424 millones de euros

Archivo - Schaeffler - SCHAEFFLER - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proveedor alemán de componentes de automoción Schaeffler ha registrado una pérdida neta atribuible de 424 millones de euros en 2025, lo que supone recortar sus 'números rojos' en un 32,9% respecto a los 632 millones de euros de pérdidas del año anterior, según ha informado este martes.

Esta cifra todavía negativa obedece a un impacto de 572 millones de euros en partidas extraordinarias, debido en parte a costes de reestructuración y deterioros de software. Antes de partidas extraordinarias, el beneficio neto atribuible a los accionistas ascendió a 148 millones de euros.

Los ingresos del periodo analizado disminuyeron ligeramente, un 0,6%, hasta los 23.492 millones de euros. Mientras que los ingresos para las regiones de América y Asia/Pacífico aumentaron un 2,4% y un 5,1% respecto de su nivel del año anterior, los ingresos de la región de Europa y Gran China fueron un 2,3% y un 4,2% inferiores al año anterior.

Por segmentos de negocio, los ingresos de la división de Movilidad Eléctrica aumentaron un 7% en 2025, mientras que la facturación por la división Tren de Potencia y Chasis para 2025 disminuyó un 5,2%. El principal factor fue la débil demanda de los fabricantes occidentales consolidados en la región europea, algo que ya se preveía.

En tanto, los ingresos de la división Soluciones de vida útil de vehículos aumentaron un 5% por ciento, hasta 3.038 millones de euros, en gran medida debido al impacto de los volúmenes; y en la división Rodamientos y Soluciones Industriales, los ingresos aumentaron ligeramente en 2025, en un 0,7%.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) llegó a 936 millones de euros, una cifra superior en un 11% a la registrada por la compañía en 2024. Esto representa un margen EBIT antes de partidas extraordinarias del 4%.

"En un entorno complejo, Schaeffler continuó con éxito su transformación para convertirse en la empresa líder mundial en tecnología del movimiento. Estamos logrando un buen progreso en nuestra actividad principal, especialmente en la división de electromovilidad, donde crecimos a un ritmo superior al promedio", ha destacado el consejero delegado del grupo, Klaus Rosenfeld.

En este contexto, el consejo de administración ha acordado proponer a la junta general anual de accionistas un dividendo de 0,30 euros por título.

PREVISIONES PARA 2026

De cara a 2026, Schaeffler prevé unos ingresos para 2026 de entre 22.500 y 24.500 millones de euros. Esto representa un crecimiento a tipo de cambio constante del -4,3% al 4,3%. Al mismo tiempo, la compañía espera generar un margen Ebit antes de extraordinarios para 2026 del 3,5% al 5,5%.

Por otro lado, se espera que el flujo de caja libre antes de entradas y salidas de efectivo para actividades de fusiones y adquisiciones ascienda a entre 100 y 300 millones de euros, incluyendo importantes salidas de efectivo para actividades de reestructuración e integración.

Tras dar a conocer estas previsiones para el año actual, la compañía se ha desplomado hasta un 17,76% al arranque de la sesión bursátil en Frankfurt, con un precio por acción de 8,29 euros.