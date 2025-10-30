Alfa Romeo abre el 31 de octubre las órdenes del nuevo Junior Sport Speciale en España

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo abrirá las órdenes en España del nuevo Junior Sport Speciale, disponible con sistemas de propulsión 100% eléctricos, híbridos con tracción en las dos ruedas y híbridos Q4 con tracción total, a partir de este próximo viernes 31 de octubre.

Tras la versión Intensa, el Junior Sport Speciale aspira a ser "la estrella de la gama 2026", expresando mejor el carácter del compacto deportivo de la marca del Biscione, al tiempo que suma nuevos detalles estilísticos y materiales en un proyecto que también involucra al nuevo Tonale, recientemente presentado a la prensa internacional.

En el interior, el vehículo cuenta con asientos calefactados, con ajuste eléctrico, y una distintiva tapicería perforada de Alcantara con un inserto de respaldo de color claro e inserciones de 'hielo' en los asientos delanteros. El mismo material cubre el tablero, el túnel central y los paneles de las puertas.

Junior Sport Speciale se puede mejorar aún más con el paquete Techno, que incluye la conducción autónoma de nivel 2 con control de crucero adaptativo, la gestión del tráfico y el centrado de carril, hasta los faros Matrix LED y el sistema de navegación con TSI integrado, estándar en la versión Q4.

También incluye una cámara de visión trasera de 180°, sensores de estacionamiento de 360°, apertura de portón trasero manos libres, carga inalámbrica de teléfonos inteligentes, espejos que se pueden plegar eléctricamente con detección de punto ciego, un espejo retrovisor electrocrómico y un sistema de audio de seis bocinas con puertos USB delanteros y traseros.

El equipamiento se completa con el 'Cargo Flex Kit' para una mejor gestión del maletero, mientras que el techo solar panorámico está disponible como opción, junto con el parabrisas calefactado para los mercados más fríos.

Finalmente, la línea de motores del Sport Speciale incluye un híbrido de tracción delantera de 145 hp, un híbrido Q4 de tracción total de 145 hp y una versión BEV 100% eléctrica de 156 hp equipada con un cargador a bordo de hasta 11 kW.

Para las versiones híbridas, las paletas de cambio montadas en el volante son estándar, lo que ofrece una experiencia de conducción más directa y atractiva.

"El nuevo Alfa Romeo Junior Sport Speciale es un modelo con un carácter distintivo, capaz de reforzar la identidad deportiva y premium de la marca, haciendo de cada viaje una auténtica experiencia de conducción Alfa Romeo", ha destacado la firma.