Alfa Romeo abrirá a principios de noviembre los pedidos del Tonale en España en todas sus gamas

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo abrirá los pedidos del nuevo Tonale en España a principios de noviembre, ofreciendo una completa gama de motores (diésel, híbridos e híbridos enchufables) y una estrategia de oferta revisada, que comienza con la versión básica del Tonale, ya repleta de especificaciones, y continúa con las versiones Sprint, Ti y Veloce.

El nivel básico se confía a la versión Tonale, que representa el punto de acceso al mundo Alfa Romeo sin sacrificar una gran cantidad de especificaciones completas. Estéticamente, destaca por sus faros y luces traseras Full LED con la característica firma luminosa 3+3 y llantas Aerodinamico de 17 pulgadas con corte de diamante. El interior cuenta con tapicería de tela negra y asientos Scuba con el logotipo 'Biscione', costuras Biscotto en contraste en el salpicadero y los paneles de las puertas, y volante de cuero.

Las especificaciones técnicas incluyen el cuadro de instrumentos digital Telescope de 12,3 pulgadas, el sistema de infoentretenimiento Alfa Connect con pantalla de 10,25 pulgadas con duplicación inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto, así como servicios conectados.

La seguridad está garantizada por sistemas avanzados como el control de crucero adaptativo inteligente, las luces largas automáticas, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara trasera, el frenado automático de emergencia con reconocimiento de peatones y ciclistas, el asistente de mantenimiento de carril y el control de atención del conductor.

Más arriba en la gama se encuentra la nueva versión Sprint, enriquecida con características estilísticas adicionales. El kit de carrocería en negro brillante con detalles contrastantes en gris mate Dark Miron, cristales tintados y llantas Petali de 18 pulgadas con acabado bicolor refuerzan el carácter deportivo, mientras que en el interior destacan los umbrales de las puertas y los pedales de aluminio, junto con las luces ambientales multicolores. El sistema de infoentretenimiento se enriquece con la navegación integrada, que también se puede ver en el panel de instrumentos Telescope.

A continuación, la versión Ti destaca por sus marcos de ventanas en negro brillante y la insignia en los guardabarros. El habitáculo expresa un mayor nivel de confort con asientos de cuero rojo o negro, ajustables eléctricamente en ocho posiciones con soporte lumbar eléctrico, calefactados y ventilados, junto con el volante y las boquillas del limpiaparabrisas calefactadas. Las especificaciones incluyen levas de cambio de aluminio para una experiencia de conducción aún más atractiva.

Seguidamente, el modelo superior de la gama es el Veloce. El diseño se enriquece con nuevas llantas Stile de 19 pulgadas, insignia en los guardabarros, faros Full LED Matrix, pinzas de freno Brembo rojas, tubos de escape cromados dobles en la versión híbrida enchufable y logotipo Tonale trasero en negro. La dinámica de conducción se beneficia de la suspensión electrónica DSV de doble válvula, diseñada para combinar estabilidad, comodidad y precisión.

Por último, solo en la edición Sport Speciale, se ofrece una nueva luz ambiental multicolor con efecto degradado en el salpicadero, cuyo diseño se inspira en la piel de una serpiente, el famoso Biscione de Alfa Romeo, para aportar un toque adicional de modernidad y carácter al habitáculo.

Esta versión cuenta con especificaciones de categoría superior, en muchos casos únicas en el segmento, como el aparcamiento semiautomático, los asientos delanteros ventilados y el cargador inalámbrico, los retrovisores electrocrómicos y el climatizador de doble zona con recirculación automática (Air Quality System).

NUEVO HABITÁCULO

El habitáculo del nuevo Tonale ha evolucionado, introduciendo nuevas combinaciones de colores y acabados, como los nuevos asientos 'cannelloni' (tejido acanalado) tapizados en cuero rojo con costuras a juego o en Alcantara bicolor negro/blanco, este último combinado con el salpicadero rico en detalles tapizado en Alcantara con costuras en contraste.

Los interiores de cuero o Alcantara están equipados con asientos premium con ajuste eléctrico de ocho posiciones en la parte delantera, junto con soporte lumbar eléctrico de cuatro posiciones, calefacción y ventilación; el volante y las boquillas del limpiaparabrisas también se calientan para ofrecer un confort total en todas las estaciones.

El nuevo selector de marchas giratorio, situado en la consola central rediseñada, combina modernidad y funcionalidad, y también permite cambiar de marcha mediante las emblemáticas levas de aluminio billet del volante.

El nuevo Tonale ha incorporado tres nuevos colores de carrocería a los actuales Nero Alfa, Bianco Alfa, Grigio Vesuvio, Verde Montreal y Blu Misano.

"Con su nueva estrategia de gama, el Alfa Romeo Tonale consolida su posición en el mercado, con una propuesta completa que puede satisfacer las necesidades de un público más amplio. Este objetivo se logra siguiendo un enfoque claro: mantener los niveles de precios actuales e introducir una nueva versión de entrada, para que el deportivo C-SUV de la marca Biscione sea aún más competitivo y accesible", ha destacado la firma.