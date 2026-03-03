Alfa Romeo matricula más de 73.000 coches en todo el mundo en 2025, un 20% más, impulsado por el Junior

Alfa Romeo - ALFA ROMEO

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo registró un crecimiento global en matriculaciones superior al 20% en 2025 en comparación con 2024, con más de 73.000 unidades vendidas en todo el mundo, con más del 80% de las ventas en Europa.

Precisamente, el Viejo Continente lidera el crecimiento de la firma italiana con un incremento del 31,1% interanual, respaldada por un rendimiento sobresaliente en los principales mercados, como son Reino Unido (+80,1%), Francia (+41,9%), Italia (+20,7%), Alemania (+20,5%) y España (+15,1%).

En Italia, su país de origen, Alfa Romeo destaca como la marca premium con mayor crecimiento en términos de cuota de mercado, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales interanual.

En la región de Oriente Medio y África, el crecimiento se situó en el 16,3%. En Marruecos, Alfa Romeo es la segunda marca de más rápido crecimiento en el mercado premium, con un aumento del 65% en las matriculaciones, mientras que en Turquía registró un incremento del 38,7%.

En Asia, la progresión es aún más marcada, con un aumento del 43,8% en comparación con 2024; Japón registró un incremento del 71,4% y durante el año la marca se relanzó en Taiwán y Malasia, fortaleciendo aún más su presencia en la región.

"Superar el 20% de crecimiento global, con Europa en un aumento del 31%, dice una cosa clara y contundente: Alfa Romeo vuelve a la carrera", ha afirmado el consejero delegado de Alfa Romeo, Santo Ficili.

JUNIOR, EL GRAN IMPULSOR DE LAS VENTAS

La figura líder en este crecimiento de Alfa Romeo en 2025 es Junior, que ahora se vende en 41 mercados y ha superado los 60.000 pedidos desde su lanzamiento, de los cuales el 17% en la versión 100% eléctrica.

En 2025, el Tonale fue confirmado como el segundo modelo en volumen global y se prepara para vivir su primer año completo en la nueva configuración en 2026. A finales de 2025 se produjo el debut del New Tonale en el mercado italiano, allanando el camino para lanzamientos comerciales en otros países europeos. Ofrecido con motores diésel, Ibrida y Q4 Ibrida Plug-In, la evolución del primer C-SUV de la marca seguirá debutando en otras regiones del mundo en 2026, consolidando aún más su presencia global.

Giulia y Stelvio también "lo hicieron bien", según ha destacado la marca, y se espera que sigan en el centro de atención hasta 2027. Además, se han producido 63 modelos exclusivos de la Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione, como la nueva edición limitada global creada para celebrar uno de los símbolos más famosos de la marca, que apareció por primera vez en un coche de producción en 1963.