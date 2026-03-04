Alfa Romeo reabre pedidos en Europa de los Giulia y Stelvio Quadrifoglio, sus coches de más rendimiento - ALFA ROMEO

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo ha arrancado marzo con la reapertura de los pedidos del Giulia y Stelvio Quadrifoglio en Europa con el objetivo de extender la producción de la actual Giulia y Stelvio hasta 2027, en respuesta a peticiones de sus clientes y para mantener el vínculo "con dos modelos icónicas de Biscione".

"Reabrimos los pedidos del Giulia y Stelvio Quadrifoglio, para cumplir una promesa hecha a nuestros clientes que prestan mayor atención al rendimiento extremo y a las emociones puras inherentes al ADN de Alfa Romeo. Esta es la mejor manera de celebrar uno de los símbolos más famosos del mundo del automóvil", ha expresado el consejero delegado de Alfa Romeo, Santo Ficili.

Giulia y Stelvio Quadrifoglio están marcados por el símbolo del ADN de Alfa Romeo, que debutó en 1923 cuando el piloto Ugo Sivocci ganó la Targa Florio con su Alfa Romeo RL decorado con el auspicioso logotipo. Desde entonces, el emblema ha identificado los modelos de mayor rendimiento de la marca.

Ambos coches ofrecen una experiencia típicamente directa y atractiva de Alfa Romeo, donde cada elección de diseño se orienta hacia el equilibrio absoluto "entre ligereza, rigidez estructural y distribución óptima del peso, contribuyendo de forma decisiva a la respuesta y precisión de la conducción en todas las condiciones".

La aerodinámica activa del Giulia se garantiza gracias al splitter delantero de fibra de carbono. Al activarse, controla la calidad del flujo de aire bajo el vehículo, aumentando la estabilidad y el rendimiento. Por su parte, el sistema de escape Akrapovic produce su sonido inconfundible en un timbre profundo, para traducir el espíritu deportivo del motor en emociones acústicas y amplificar el vínculo entre coche y conductor.

Bajo el capó de ambos modelos ruge el V6 2.9 de 520 CV, que encarna toda la tradición deportiva de Alfa Romeo y restaura la conexión instintiva de la marca con la conducción. El motor se combina con el diferencial mecánico de deslizamiento limitado, que contribuye a mejorar el comportamiento y la tracción del coche al optimizar la transferencia de par y aumentar la estabilidad, la agilidad y la velocidad en curva. En el Giulia, el potente V6 viene con tracción trasera (tracción trasera) o está disponible con tracción total Q4 en el Stelvio.

El aspecto icónico de los dos modelos Quadrifoglio son las llantas ultraligeras de 5 agujeros bruñidas --19" para el Giulia, 21" para el Stelvio-- con pinzas de freno anodizadas y alerón trasero de fibra de carbono para el sedán de alto rendimiento. Las mismas características de competición se encuentran en el interior, destacando sus asientos deportivos "Racing Sparco" en cuero y Alcántara con detalles en fibra de carbono.