La Alianza de Auxilio en Carretera advierte de una "difícil" campaña de verano en la asistencia vial

Archivo - La Alianza de Auxilio en Carretera advierte de una "dificil" campaña de verano en la asistencia vial. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de Auxilio en Carretera ha advertido a los conductores españoles que la regularidad de los servicios de auxilio "no urgentes" puede verse "perjudicada" por la ausencia de actualización tarifaria sobre los precios que pagan las aseguradoras y plataformas de asistencia a los vehículos grúa, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El sector de auxilio en carretera ha trabajado desde el inicio de esta década con unos márgenes "muy reducidos", afectando inversiones en nuevas grúas y sufriendo un ajuste de plantillas.

Esta situación ha provocado el impedimento del crecimiento empresarial o, en muchos casos, ha causado un "redimensionamiento a la baja de sus efectivos".

"Los últimos años están siendo muy duros para nuestras empresas y los efectos del incremento en los carburantes están poniendo el último clavo en el ataúd de muchas empresas de auxilio en carretera", ha valorado el portavoz de la Alianza, Xavier Martí.

En este contexto, desde Alianza han alertado de que el sector "ve con preocupación" la campaña de verano, ya que algunas aseguradoras "no están cumpliendo con las medidas aprobadas por real decreto-ley indexando los incrementos de costes a sus tarifas", según han señalado en el comunicado.

En este sentido, Alianza ha señalado que "ponen en riesgo la viabilidad económica de los servicios" y por tanto "fuerzan" a las empresas del sector a priorizar y seleccionar servicios y clientes según las condiciones económicas.

La organización ha venido denunciando que la práctica totalidad de las aseguradoras "no han adaptado sus tarifas a la realidad económica del sector", pese al incremento sostenido de los costes estructurales y a la exigencia de normativa horaria.

"El sector lleva años reclamando algo tan básico como que no se trabaje a pérdidas. Cualquier avance en la dirección de vincular tarifas a costes reales es positivo, y esperamos que no sea un movimiento aislado", señaló Martí.