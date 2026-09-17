Alphabet digitaliza la contratación de renting y presenta su nuevo avatar con inteligencia artificial

Archivo - Logo de BMW. - BMW - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de renting y movilidad corporativa del Grupo BMW, Alphabet, ha avanzado en su estrategia de transformación digital con la renovación de su 'showroom online', que incorpora nuevas funcionalidades para facilitar el proceso de contratación a empresas, autónomos y particulares, al tiempo que presenta CelIA, un nuevo avatar desarrollado mediante inteligencia artificial para la generación de contenidos en vídeo.

La principal novedad de la plataforma es la posibilidad de completar de forma íntegramente 'online' dos fases del proceso de contratación. En concreto, los clientes pueden firmar digitalmente la oferta vinculante y cargar desde la misma plataforma la documentación necesaria para el análisis de crédito.

Con esta actualización, Alphabet busca simplificar las gestiones y reducir los tiempos asociados al proceso de contratación, concentrando en un único entorno digital diferentes pasos que hasta ahora requerían una mayor interacción durante la formalización de las operaciones.

El 'showroom online' también ha incorporado una imagen renovada y una navegación más intuitiva. La plataforma adapta la experiencia en función del perfil del usuario, ofrece información personalizada y permite acceder a un área personal desde la que consultar y realizar el seguimiento de las operaciones iniciadas.

APUESTA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Alphabet ha presentado CelIA, un avatar creado mediante inteligencia artificial que se incorporará a los contenidos audiovisuales de la compañía como un nuevo canal de comunicación corporativa.

CelIA participará en vídeos destinados a acercar a los clientes información relacionada con los servicios de movilidad de Alphabet, desde explicaciones sobre las soluciones disponibles hasta la presentación de nuevos productos y la respuesta a preguntas frecuentes durante la vigencia de los contratos.

La jefa de Marketing y Desarrollo Digital de Alphabet España, Alejandra Fernández, ha destacado que la compañía entiende la digitalización como "una herramienta fundamental para hacer más sencilla la vida de nuestros clientes" y ha señalado que la posibilidad de realizar online la firma de la oferta vinculante y la carga de documentación para el análisis de crédito "marca la diferencia" en el objetivo de reducir barreras y simplificar las gestiones.

Según Fernández, la evolución del showroom online supone "un paso más" en la estrategia de Alphabet para apoyarse en la innovación tecnológica con el fin de ofrecer una experiencia "más ágil, transparente y adaptada" a las necesidades de empresas, autónomos y particulares.