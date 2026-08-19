Alpine A390 GTS: El eléctrico de 470 CV que une pasión y practicidad

Archivo - Alpine A390 GTS - DOMINIC FRASER - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alpine subraya su carácter "emocional y divertido" en su recién estrenado A390 GTS, su nuevo modelo 100% eléctrico con 470 CV de potencia, que alcanza una autonomía superior a los 500 kilómetros y que busca ofrecer al conductor una "fuente de sensaciones", sin obviar factores claves como la "eficiencia y la practividad".

"El Alpine A390 GTS no obliga a elegir entre pasión y practicidad, y quizás sea esta su mayor virtud. El Alpine A390 GTS demuestra que la movilidad eléctrica no consiste únicamente en reducir emisiones o aumentar la eficiencia. También puede ser una fuente de sensaciones, de disfrute y de conexión con la carretera", explica la marca francesa.

El nuevo coche deportivo es, hasta la fecha, el más potente de la marca, así como uno de los más versátiles. "En otras palabras, es un deportivo que no necesita esperar al fin de semana para disfrutarse", recalca Alpine.

Con tres motores eléctricos, tracción integral y el sistema Alpine Active Torque Vectoring, el A390 GTS ha sido concebido para continuar con el legado de su fundador Jean Rédelé. Más allá de sus 470 CV y 824 Nm, lo que define al modelo es cómo entrega la potencia, de forma instantánea, progresiva y precisa. A ello se suma el sistema Alpine Active Torque Vectoring, que optimiza el reparto de par para ofrecer mayor agilidad y precisión al placer de conducción.

Además, cuando la carretera lo permita, basta con pulsar el botón rojo OV (Overtake) situado en el volante para disponer durante diez segundos de toda la potencia disponible. Este es un recurso heredado del universo de la competición que convierte cada adelantamiento o incorporación en una experiencia tan inmediata como adictiva.

En cuanto al diseño, su habitáculo reúne materiales de "alta calidad", según la marca, así como asientos deportivos Sabelt con función de masaje y un sistema de audio Devialet XtremeSound desarrollado específicamente para el modelo.