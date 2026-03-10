Alpine prepara la gama de vehículos "más potente e innovadora" de su historia - ALPINE

La marca deportiva 'premium' del grupo Renault, Alpine, ha anunciado que en la próxima década lanzará la gama "más potente e innovadora" de su historia con vehículos desarrollados a partir de la nueva Alpine Performane Platform (APP) y que se ensamblará por primera vez en el A110, el primer deportivo 100% eléctrico de la compañía.

Con el objetivo de mantener el equilibrio delantero/trasero 40/60 propio de un auténtico deportivo, la arquitectura incorpora dos paquetes de baterías integrados en la estructura, lo que permite conservar la silueta deportiva y característica del A110.

Para reducir aún más el peso y optimizar los tiempos de carga, la plataforma integrará baterías de 800 V con celdas de alta densidad energética que permitirán una carga más rápida y una autonomía mayor en un modelo deportivo.

La plataforma también contará con un nuevo eje trasero eléctrico 3 en 1 con doble motor, actualmente en desarrollo, diseñado para ofrecer un par y un rendimiento excepcionales, junto con un control ultrarrápido gracias a su inversor de SiC. En el plano mecánico, Alpine Performance Platform (APP) contará con dos nuevas configuraciones de suspensión completamente de aluminio, así como con sistemas integrados de frenado y dirección de nueva generación.

Esta arquitectura, presentada con motivo de la jornada estratégica futuREady de Renault Group, servirá de base para diferentes tipos de carrocerías que llegarán en los próximos años --coupé, spider y 2+2--, indica la compañía.

"Nuestra ambición es convertirnos en la marca francesa de coches deportivos de referencia a nivel mundial, ofreciendo los mejores coches para el conductor de la era eléctrica. Para lograrlo, adoptaremos continuamente nuevas tecnologías, integrándolas con el ADN de Alpine", ha expresado el consejero delegado de la marca Alpine, Philippe Krief.

TRES VERSIONES DE MÁXIMAS PRESTACIONES DEL A110 DESDE MENOS DE 70.000 EUROS

Alpine desarrollará tres versiones eléctricas del nuevo A110 sin dejar de priorizar las prestaciones, aunque estas sean eléctricas. Las primeras unidades de un modelo, que solo se configurarán 1.750 unidades del modelo más emblemático de la marca, se comenzarán a entregar en los meses de verano La versión de acceso de este modelo estará disponible a partir del próximo año desde 67.800 euros.

En su interior estará equipado con un motor de 252 CV de potencia y contará de serie con llantas diamantadas de 18 pulgadas, pinzas de freno Brembo en color antracita y asientos tapizados en cuero deportivo.

La edición A110 GTS reemplaza las versiones GT y S, combinando en un solo par unas "sensaciones deportivas sin renunciar al confort del día a día". Con su motor de 300 CV, incorpora el mismo chasis dinámico que A110 S, y ofrece como opción un nuevo 'kit aerodinámico GTS' para tener unas mejores prestaciones en circuito. Su interior en cuero gris se armonizará con los elementos exteriores en fibra de carbono. Esta versión estará disponible desde 83.000 euros.

Por último, llegará desde 124.800 euros la variante A110 R 70: la versión limitada 'ultradeportiva' que celebra el 70 aniversario de la marca. De hecho, un logotipo conmemorativo aparecerá en las aletas, umbrales de puerta y reposacabezas y una placa numerada destacará la exclusividad de esta edición limitada a 770 unidades