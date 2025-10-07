Alquiber gana 3,3 millones de euros en el primer semestre del año, un 7% más

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa española especialista en el renting flexible de vehículos Alquiber ha logrado un beneficio neto de 3,3 millones de euros en el primer semestre del año anterior, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo período de 2024.

El beneficio neto se ha visto favorecido por la contención de los gastos financieros, debiendo recalcar el comportamiento del resultado bruto de explotación (Ebitda) que se ha elevado de 39 millones de euros en el primer semestre de 2024 a 45 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, un 15,14% más. El margen Ebitda, de su lado, ha escalado un 2,46%, hasta el 57,4%.

Este favorable comportamiento es debido al incremento en facturación de alquileres, compensando a la vez, el mayor nivel de gastos fijos resultado del incremento de la plantilla y los gastos asociados a una mayor flota de vehículos.

Según ha informado la compañía al mercado este martes, sus resultados no se han visto impactadaso por el entorno complejo al que se enfrentan los fabricantes de vehículos, lo que ha llevado también a un aumento de la facturación del 12% interanual, hasta alcanzar unos ingresos de 78 millones de euros.

En el 'core business', el área de alquiler de vehículos, la facturación crece hasta alcanzar los 67,7 millones de euros, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior.

El semestre destaca también por un incremento de las inversiones del 65%, hasta 75 millones de euros. Esta cifra responde, por un lado, la gran demanda por parte de los clientes que cada vez apuestan más por el modelo de renting flexible de la compañía y, por otro lado, a la política de modernización de flota y la apuesta por vehículos de energías sostenibles, destacando el incremento del 13,4% en este tipo de combustibles.

De su lado, la deuda financiera neta se ha incrementado un 23% frente al primer semestre del año anterior, hasta llegar a 243 millones de euros. Este aumento se debe principalmente a la adquisición de vehículos de gran tonelaje y transformados además del incremento de precios observado por los fabricantes.

En el ámbito de la sostenibilidad, Alquiber sigue implementando mejoras energéticas en sus delegaciones, instalando tanto placas solares como cargadores para vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Finalmente, en el área de acción social, Alquiber ha aumentado las colaboraciones con sus alianzas más veteranas y creando nuevas. Entre las entidades con las que colabora se encuentran Agrupación Deportiva Marathon, Avanza ONG, Emergencias Emercam, Fundación A La Par, Federación Española de deportes de hielo, Federación Española de Deportes para personas con discapacidad, Proyecto Libera o la Alianza Internacional para la vacunación infantil.