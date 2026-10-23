Alquiber lanza Isofleet, la marca especializada en el renting flexible de vehículos isotermos

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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Alquiber ha presentado Isofleet, una nueva marca centrada en la movilidad profesional de vehículos isotermos y frigoríficos mediante la fórmula del renting flexible, con el fin de responder a las demandas de un sector "cada vez más técnico".

La creación de Isofleet surge de la voluntad de ofrecer un canal especializado a aquellos clientes que requieren soluciones precisas para el transporte de mercancías a temperatura controlada. Dada la alta especificidad técnica y normativa que rodea a este tipo de productos sometidos a la cadena de frío, Alquiber ha decidido vertebrar este servicio bajo una identidad propia "que asegure la máxima dedicación y garantice que cada operación se realice con el conocimiento técnico más adecuado".

Isofleet nace respaldada por la trayectoria y el modelo de negocio de Alquiber. Además, también mantendrá sus mismas garantías en cuanto a disponibilidad inmediata, cuota fija sin penalizaciones ni permanencias y vehículo de sustitución.

Para ello, Isofleet reside ya en cada una de las 25 delegaciones de Alquiber repartidas por España, con el respaldo de un equipo de más de 300 personas y altamente especializado en la logística del frío.

"Alquiber combina la agilidad y experiencia del equipo en vehículos isotermos con la garantía de calidad, flexibilidad y cercanía que siempre ha definido a la compañía. Así, la empresa líder en el alquiler de vehículos bajo la fórmula del renting flexible puede ofrecer la mejor respuesta, con una atención única y un conocimiento técnico completo, a la especialización que exige el transporte a temperatura controlada", han resaltado desde la firma.

NUEVA APERTURA EN CERDEÑA

En paralelo a la presentación de Isofleet, Alquiber continúa impulsando su crecimiento internacional con la apertura de una nueva sede comercial en Cagliari (Monastir), en la isla de Cerdeña. Se trata de la segunda delegación de la compañía en Italia (tras su apertura en Novara), un mercado en el que Alquiber ha duplicado su flota en el último año.

Con una superficie de 1.200 metros cuadrados, esta nueva delegación estará especializada en vehículos transformados, ofreciendo soluciones a medida para sectores estratégicos de la economía sarda como la energía, la construcción, el mantenimiento y todo lo relacionado con el canal HORECA (hostelería, restauración y cafeterías).

Esta apertura en Cerdeña se enmarca en la filosofía de expansión internacional de Alquiber. "El éxito cosechado tras duplicar la flota en el país transalpino durante el último ejercicio abre la puerta a nuevas aperturas a corto y medio plazo, confirmando que este proyecto forma parte de un ambicioso plan, dinámico y en continuo proceso de desarrollo", ha destacado la compañía.