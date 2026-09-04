Álvarez (UGT) aboga por exigir a Volkswagen que "corresponda" a las ayudas y mantenga marca Seat

1114298.1.260.149.20260904125447 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, este viernes en Ripoll (Girona). - EUROPA PRESS

RIPOLL (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que las administraciones deben exigir al grupo Volkswagen que "corresponda con las políticas que va a aplicar en España a las ayudas que ha recibido en los últimos años" y mantengan la marca Seat.

Lo ha dicho en atención a medios este viernes durante de la presentación de la última campaña de UGT en Ripoll (Girona) junto al secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, preguntado por la decisión del Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen de aprobar un programa de transformación que incluye un ajuste de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo a nivel mundial y la posibilidad de dejar de invertir en la marca Seat en 2029.

Álvarez ha explicado que están preocupados por la posibilidad de que la marca Seat desaparezca, una cuestión que "hace años que se viene planteando", y ha esgrimido que la decisión es un error tanto desde el punto de vista comercial como de la capacidad productiva de la empresa.

También ha reiterado la importancia de que la planta de Martorell (Barcelona) cuente con una segunda plataforma para producir coches eléctricos y que garantizaría a medio y largo plazo que la producción y los puestos de trabajo de Seat se mantengan.

"No solo hay que hacerlo para las personas que hoy trabajan en Seat, sino que hay que hacerlo para el futuro, porque este tejido productivo que genera en la comarca del Baix Llobregat, en el conjunto de Cataluña y del país lo tenemos que mantener", ha dicho Álvarez.

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