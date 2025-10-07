AMV conmemora más de 50 años de historia con la tercera edición del AMV Green Rallye.

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

AMV, la compañía de seguros especializados en motocicletas, ha celebrado este fin de semana sus más de 50 años de trayectoria con la tercera edición del AMV Green Rallye, un evento destinado a los entusiastas del trail y el off-road que reunió a más de 330 motoristas en el Château Lastours (Francia).

Entre los asistentes destacaron reconocidos pilotos vinculados a la marca, como Stéphane Peterhansel (el cual ganó seis Rally Dakar en moto bajo el patrocinio de AMV) y Pol Tarrés, quienes participaron activamente en la cita.

La historia de AMV está estrechamente ligada a la evolución del motociclismo y, en particular, al segmento off-road. Su fundador y actual CEO, Franck Allard, creó la compañía bajo el nombre Assurance Moto Verte con el objetivo de facilitar el acceso a seguros especializados en un mercado que hasta entonces carecía de productos adaptados hasta ofrecer en la actualidad "un servicio diferencial", con precios adecuados a cada práctica y con la inmediatez que demandan los usuarios.

"Este año, en Francia, hemos alcanzado una cuota de mercado del 20% y entre Francia y España ya contamos con más de 500 empleados. Me ilusiona pensar que, cuando creé AMV, rodaba con un pequeño grupo de amigos y que este grupo ha crecido tanto que ya somos más de 1 millón de motociclistas en la familia AMV", ha afirmado Franck Allard.

LA HISTORIA DE AMV CON EL MOTOCICLISMO

La implicación de AMV con el mundo de la competición ha sido otro de los pilares fundamentales de su estrategia de posicionamiento. La compañía ha acompañado a figuras emblemáticas como Stéphane Peterhansel o Marc Coma --ganó sus cinco Dakares llevando el verde de AMV--, y ha estado presente en algunos de los eventos más relevantes del sector, como GP de Francia de MotoGP o el Campeonato Nacional de España de Motocross.

La expansión de AMV también ha tenido un impacto significativo en España, donde opera desde 2003 con un equipo de más de 170 profesionales que se dedican a ofrecer seguros especializados para motoristas particulares. En los últimos años desde AMV han diversificado su catálogo con seguros de coche (desde 2016) y vehículos clásicos (desde 2017).