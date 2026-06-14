Anfac elegirá esta semana a su presidente, con Markus Haupt (Seat) como principal candidato

Archivo - El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, durante el Foro de Automoción 2025, en el Meeting Place, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) elegirá este próximo viernes, 19 de junio en su junta general su próximo presidente tras la salida de Josep María Recasens con motivo de su nombramiento como consejero delegado de Indra en sustitución de José Vicente de los Mozos.

El consejero delegado de Seat/Cupra, Markus Haupt, se perfila como el hombre con más enteros a reemplazar a Recasens, ya que se sitúa como el candidato de más consenso dentro de la propia junta directiva de la organización y por el fuerte peso de la estructura de Martorell en toda la automoción española, según han señalado fuentes del sector a Europa Press.

De producirse su elección, el directivo alemán de nacimiento (aunque con raíces españolas), Haupt será consejero delegado de Seat/Cupra y el máximo responsable de la patronal en poco menos de un año. Aunque Haupt estuvo como consejero interino desde abril de 2025, oficialmente asumió la dirección de las firmas españolas del grupo Volkswagen en octubre de 2025.

Como norma, el presidente de la asociación también ocupa un cargo de responsabilidad en alguna de las firmas automovilísticas que tienen actividad de producción en España. Si hubiese dos candidatos, se procederá a una votación en la que los fabricantes con planta propia en España tendrían mayor volumen de votos.

OTROS POSIBLES CANDIDATOS

De producirse la elección de Haupt, la presidencia de Anfac podría volver a reflejar la tradicional alternancia entre Renault y Seat, una dinámica que se mantiene desde 2018.

Tras los mandatos de José Vicente de los Mozos (Renault), Wayne Griffiths (Seat y Cupra) y, desde 2024, Josep Maria Recasens (Renault), el sector pronostica que la próxima designación volverá a recaer en un directivo vinculado a Seat.

Esta situación responde, en parte, a que otros grandes fabricantes con presencia industrial en España, como Stellantis, Mercedes-Benz, Volkswagen, Iveco o Ford, no han presentado credenciales en los últimos años para una posible elección.

Por ejemplo, aunque es una persona de mucho consenso en el sector, el reciente nombramiento como presidente de la Cámara de Comercio Alemana del presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello, le aleja de las quinielas.

Aunque por peso industrial --Vigo, Figueruelas y Villaverde-- Stellantis podría ser una entidad de fuerte potencial (primer fabricante de vehículos en España) la compañía no parece ser la opción más probable debido a su limitada implicación reciente en las patronales del sector.

Otros candidatos posibles que destacan dentro de aquellas marcas sin fábricas en España, pero con una fuerte implantación en el mercado nacional, son Leopoldo Satrústegui (consejero delegado de Hyundai), Manuel Terroba (BMW) o Emilio Herrera (Kia).

Asimismo, Toyota podría aspirar al cargo, aunque el reciente nombramiento de Francisco Berrocal como máximo responsable de la marca en España hace que su candidatura se considere todavía prematura. Lo mismo ocurre en la dirección nacional de Iveco, aunque éste si es fabricante.

UN MOMENTO VITAL PARA LA AUTOMOCIÓN ESPAÑOLA

España está siendo uno de los países donde la electrificación está siendo más tardía con respecto a otros países vecinos como Portugal, Francia, Alemania o Italia. Recasens desde su llegada a la dirección de Anfac ha sido el principal impulsor del cambio en el paradigma de la automoción española y ha liderado la creación de los Planes Moves III y del 'Plan Auto 2030'.

La automoción española se encuentra en un contexto marcado en rojo con fabricantes europeos poniendo la lupa en las plantas españolas, pero también las nuevas marcas chinas como el reciente anuncio del grupo asiático SAIC Motor de comenzar a producir modelos en España antes de que finalice 2026, siendo el primer fabricante chino en establecerse en suelo nacional para desarrollar sus vehículos.

A su vez, se espera que en los próximos años fabricantes como Changan u Omoda & Jaecoo también puedan comenzar a configurar vehículos en España.

Por otro lado, para el próximo año 2027 se proyecta el inicio de producción en serie de baterías para vehículos eléctricos en la planta del grupo Volkswagen en Sagunto. Para finales de 2026, se espera el inicio de la producción de baterías entre Stellantis y CATL en Figueruelas. Un año más tarde, se pronostica el inicio de las operaciones en la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata (Cáceres), impulsada por la multinacional Envisión AESC.