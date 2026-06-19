Anfac elige a Markus Haupt (CEO de Seat y Cupra), como su nuevo presidente

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La junta general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha aprobado por unanimidad este viernes al consejero delegado de Seat/Cupra, Markus Haupt, como su próximo presidente, en sustitución de Josep María Recasens, recientemente eleigo consejero delegado de Indra, por un periodo de dos años.

El directivo alemán de nacimiento (aunque con raíces españolas), Haupt será, de esta forma, consejero delegado de Seat/Cupra y el máximo responsable de la patronal en poco menos de un año. Aunque Haupt estuvo como consejero interino desde abril de 2025, oficialmente asumió la dirección de las firmas españolas del grupo Volkswagen en octubre de 2025.

Haupt será el decimosexto presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y el tercero que dirige la patronal bajo la representación de la fábrica de Martorell -anteriormente Wayne Griffiths (enero 2022- junio 2024) y Francisco Javier García Sanz (junio 2008 - enero 2014)-- . El directivo afronta el nombramiento en un momento decisivo para la automoción en España y Europa, marcado por la necesidad de reforzar la competitividad industrial, acelerar la electrificación y desplegar el Plan España Auto 2030.

En sus primeras palabras como presidente de Anfac, en un encuentro con medios, Haupt ha agradecido su nombramiento a la junta directiva de la patronal y el trabajo de su predecesor en el cargo, destacando los logros alcanzados en el último año, especialmente el Plan Auto 2030, que ha asegurado que se necesitaba "a gritos" tanto desde el punto de vista del mercado como desde el de la industria.

"Asumo este puesto con mucha responsabilidad y con el compromiso de mantener el peso de España y Europa en el sector automovilístico. Estamos en un momento muy decisivo y de gran transformación y ahora nos lo jugamos todo", ha afirmado.

MENSAJE DE CONTINUIDAD: DIÁLOGO Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El nuevo presidente de la patronal de los fabricantes españoles se ha mostrado convencido de España tiene una oportunidad "unica" en el momento actual, y debe pelear por "al menos" mantener lo conseguido, atendiendo al peso económico que tiene el sector en España, con 2 millones de empleos ligados de forma directa e indirecta y una aportación al PIB nacional del 9%. "Somos conscientes de nuestra relevancia e importancia. No nos pdoemos conformar y tenemos la ambición de seguir creciendo", ha manifestado.

En cuanto a la hoja de ruta que guiará su trabajo de los próximos meses, Haupt ha hecho hincapié en el diálogo, tanto externo como externo, y la colaboración público-privada para lograr acuerdos con los que potenciar la industria, en un claro mensaje de "continuidad" en su "primer baile". Además, ha reivindicado la independencia energética de España, por el coste atractivo que tienen estas fuentes en España por su buena situación geográfica.

ARTICULACIÓN DEL PLAN AUTO 2030

Otro de los asuntos que marcará su presidencia será la articulación del Plan Auto 2030 que, según Haupt, debe materializarse lo más pronto posible, con las reuniones "pertinentes" con las distintas administraciones, empezando por Moncloa.

"Debe pasar de un plan a ser acción", ha sostenido, para añadir a continuación, que también se pondrá el foco en el 'Made in Europe', con el fin de hacer crecer la industria europea, con nuevas leyes que deben adaptarse a la realidad y asegurar la competitividad. "Los nuevos jugadores están dinamizando el mercado, pero deben trabajar bajo las mismas reglas de juego, aportando a toda la cadena de valor", ha argumentado.

"Tenemos todos los ingredientes para lograr el éxito. Necesitamos ahora una ejecución definida de los planes y la ambición para seguir compitiendo y creciendo en el plano global. Durante los próximos meses queremos convertir este compromiso en resultados tangibles. Sigamos trabajando juntos, creando valor y construyendo futuro", ha resumido en su primer discurso.

RECASENS SE DESPIDE DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

Por su parte, el presidente saliente de Anfac y Grupo Renault en España, Josep María Recasens, ha querido compartir unas breves reflexiones en su "último baile" de este capítulo de su trayectoria profesional, ligada durante 25 años al sector automovilístico.

En su discurso, el ya nuevo consejero delegado de Indra ha asegurado que los próximos temas a tratar son el Plan Auto+, pendiente de su pleno desarrollo en España, y el factor de la producción europea, con el fin de proteger el ecosistema industrial de la región.

Además, Recasens ha asegurado que el único vector de crecimiento en Europa, "le guste a quien le guste", es el vehículo electrificado. "Europa está por debajo de las cifras prepandemia y no hay síntomas de recuperación de la producción. Hemos perdido el equivalente a diez fábricas cerradas permanente en Europa, aunque España está en la buena senda, con nuevos vehículos electrificados en proceso de fabricación", ha apuntado.

Finalmente, entre los logros de Anfac en los últimos años, Recasens ha destacado la aprobación del Plan Auto 2030, que es inclusivo, unánime y "cuenta con todos". "No va contra nadie. Es necesario un plan como este para capitalizar todos los ingredienttes con los que cuenta el sector y salir más reforzados", ha asegurado.

"Estamos viendo un cambio en el comportamiento de los clientes. Tengo la impresión de que vamos a llegar en breves a una guerra de precios en Europa, especialmente al aumento de la competencia. A su vez, será necesario impulsar el 'made in Europe' para mantener el peso y fortaleza del sector automovilístico de nuestra región. España es la que más puede perder, pero también la que más puede ganar. Markus, te deseo mucha suerte; seguro que lo harás muy bien", ha concluido el presidente saliente de Anfac.

Los miembros de la junta directiva y asamblea general de Anfac han transmitido su agradecimiento por el compromiso, liderazgo y dedicación de Josep María Recansens durante su presidencia, así como su contribución al posicionamiento de la automoción como sector estratégico para la economía y la industria española.