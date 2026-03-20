Anfac y Fundación Ibercaja se unen para impulsar el vehículo autónomo y conectado en EspañaEspaña

Anfac y Fundación Ibercaja se unen para impulsar el vehículo autónomo y conectado en España - ANFAC

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la Fundación Ibercaja han logrado un acuerdo para impulsar el desarrollo tecnológico y la difusión del progreso del vehículo autónomo y conectado en España.

Las dos entidades han firmado el acuerdo por medio del presidente de Anfac, Josep María Recasens y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, quienes han destacado la importancia de reforzar la posición de España como uno de los 'hub' internacionales de referencia en el desarrollo de la conducción autónoma.

CONGRESO 'AUCON' PARA EL VEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO

El acuerdo engloba además el desarrollo del primer Congreso 'Aucon' de vehículo autónomo y conectado con el fin de establecer la primera reunión a escala nacional en torno a este tipo de movilidad en España.

Según las organizaciones, este evento que se celebrará a finales de año en Zaragoza, reunirá a actores de escala nacional --como los fabricantes asociados a la patronal--, europea e internacional vinculados al desarrollo tecnológico, la innovación y las nuevas soluciones de movilidad asociadas a la conducción autónoma y conectada.

"El valor del vehículo del futuro no residirá únicamente en la producción, sino en la tecnología, los datos y el software. Es en ese terreno donde España debe reforzar su posicionamiento para situarse en la vanguardia de la nueva movilidad. 'Aucon' contribuirá a generar el ecosistema de innovación, colaboración y conocimiento necesario para que nuestro país sea también un referente internacional en el desarrollo del vehículo autónomo y conectado", ha expresado el presidente de Anfac.

Asimismo, el director general de Fundación Ibercaja ha resaltado que "para Fundación Ibercaja es una gran satisfacción impulsar, junto a Anfac, iniciativas que contribuyen a situar a España en la vanguardia de la nueva movilidad". "La celebración del Congreso 'Aucon' en Mobility City refuerza el papel de este espacio como un lugar de referencia para el debate, la innovación y la reflexión sobre la movilidad sostenible del futuro", ha añadido.