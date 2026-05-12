Anfac y Hogan Lovells sellan una alianza para impulsar la movilidad autónoma y el desarrollo del sector - JOSE MANUEL DE LAGO PANADERO

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y el despacho internacional Hogan Lovells han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la movilidad del futuro y avanzar en el desarrollo normativo del sector de la automoción.

Según han informado ambas entidades este martes, el acuerdo permitirá trabajar conjuntamente en ámbitos como la transición hacia una movilidad de cero emisiones, la evolución del marco regulatorio nacional y europeo vinculado a la conducción autónoma y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad.

Entre las líneas de colaboración previstas destaca el intercambio de conocimiento y análisis sobre la evolución del marco regulatorio relacionado con el vehículo autónomo y conectado, tanto en España como en el ámbito europeo.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha señalado que "la transformación de la movilidad es un reto tanto industrial como regulatorio" y ha subrayado que "el vehículo autónomo y conectado es el próximo gran paso al que se enfrenta el sector junto con la descarbonización". Asimismo, ha destacado la importancia de contar con "un despacho como Hogan Lovells, con conocimiento del marco normativo", para afrontar este proceso "con mayor solidez".

Por su parte, el socio director de Hogan Lovells en Madrid y socio del área de Regulatorio, Fernando Calancha, ha asegurado que los cambios en la movilidad "plantean relevantes desafíos legales y regulatorios", aunque también representan "una fuente de oportunidades, inversión y acuerdos entre los distintos actores del sector".