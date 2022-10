Anfac pide que España tome "medidas a la altura" de los objetivos europeos de movilidad sostenible

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha destacado que España debe tomar "medidas a la altura" de los objetivos europeos de movilidad sostenible, que pasan, entre otras cosas, por el fin de los motores de combustión para 2035.

López-Tafall, que ha participado en el encuentro 'Movilidad: realidad, mitos y mentiras', organizado por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) y el proveedor de servicios tecnológico NTT Data y en el que han participado las principales organizaciones del sector, también ha hecho hincapié en que la decisión de Europa de "acelerar" en el fin de los motores de combustión es algo que apoyan todos los países de la Unión de la Europea (UE).

"No rebato los nuevos objetivos, pero si tú tienes nuevos objetivos, tienes que poner nuevas medidas. Lo que no es aceptable es que (España), siendo el segundo productor europeo (de automóviles), se quede atrás porque no somos capaces de, entre todos, poner las medidas a la altura de los objetivos", ha aseverado López-Tafall.

También ha lamentado la falta de garantía de acceso a los puntos de recarga para vehículos eléctricos o la ausencia de incentivos fiscales para fomentar su adquisición por parte de los usuarios.

En tanto, el secretario general de la Asociación Española de Concesionarios de Mercedes-Benz y representante de Faconauto, Borja Llordén, ha subrayado que desde el punto de vista de la comercialización existe una actitud ante los cambios que implica la movilidad sostenible que no ha sido "adecuada desde el principio".

Al mismo tiempo, ha señalado que si bien los plazos que se manejan en Europa en cuanto al fin de los motores de combustión es un asunto sobre el que se puede debatir, lo que para él "no tiene discusión" es que los cambios se van a producir.

Asimismo, ha señalado que en algunos concesionarios se aborda la comercialización de los vehículos eléctricos con argumentos desde "el miedo", algo que ha ejemplificado con que en ocasiones se intenta vender unidades destacando que en un plazo determinado no se podrá entrar en las ciudades con coches con motores de combustión.

FALTA DE CONOCIMIENTO

También ha añadido que existe una cierta falta de conocimiento por parte de los equipos comerciales en los concesionarios y que la información que facilitan a los clientes abarca poco más allá de la autonomía de los vehículos eléctricos, sin destacar las otras ventajas que, a su juicio, tienen este tipo de automóviles.

En esa línea se ha manifestado también el director general de la Asociación Empresarial para el desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, que ha instado a que en los puntos de venta debería también ofrecerse, por ejemplo, datos sobre los puntos de recarga eléctrica en el territorio.

El director general de Aedive también ha señalado que en los cambios que afronta el sector es necesario reforzar la formación porque los clientes, además de comprar un vehículo, también quieren un servicio de "acompañamiento".

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), José-Martín Castro Acebes, ha destacado que una de las tendencias al alza en el sector es el del pago por uso de vehículos, sin adquirirlos directamente. "El cambio al pago por uso es imparable", ha recalcado.

Además, ha destacado que uno de los principales retos en la actualidad es el de la implantación de las zonas de bajas emisiones y también ha enfatizado que, en ocasiones, los ritmos de ejecución de las medidas y las capacidades para implementarlas "no coinciden", por lo que encuentran "dificultades severas".