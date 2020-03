Anfac prevé que habrá que esperar "a mayo" para reabrir las plantas automovilísticas españolas

Pide aplazar hasta 2021 la aplicación de multas por la nueva normativa europea de emisiones y solicita "coherencia" a Trabajo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, ha señalado que no es "muy optimista" en relación con que las factorías automovilísticas españolas puedan volver a operar en el mes de abril, por lo que ha indicado que quizás "haya que esperar a mayo" para reabrir las plantas.

Así lo asegurado De los Mozos en una entrevista a 'La Tribuna de Automoción' recogida por Europa Press, en la que ha explicado que es probable que los elementos mecánicos arranquen "un poco antes", aunque el ritmo de activación será marcado por la demanda que haya en el mercado.

El presidente de Anfac ha señalado que la asociación ya está trabajando en la elaboración de un protocolo sanitario para recuperar la producción de las fábricas, paradas casi al completo desde el 16 de marzo, y tienen la intención de reunirse "en los próximos días" con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con los líderes sindicales para firmarlo.

Sin embargo, ha lamentado que todavía quedan algunos puntos que resolver antes de llegar a un acuerdo, como son aquellos puestos de trabajo en los que no hay ni un metro de distancia entre los empleados, ya que hay discrepancias con los representantes de los trabajadores.

"En los países asiáticos, con máscaras y limpieza frecuente, los operarios están trabajando y no se han registrado contagios. Hoy, es cierto que la situación española es la que es y las centrales sindicales no quieren oír hablar de ello", ha subrayado De los Mozos.

DEMANDA

Sobre la situación de la demanda, los números que maneja Anfac en la actualidad es que se podría registrar un descenso de entre "un 20% y un 30%" en 2020. Por eso, De los Mozos ha pedido a las administraciones que pongan en marcha un "plan de choque" que incluya una batería de medidas, entre ellas un programa de incentivos a la compra de vehículos "en la misma línea de buscar la descarbonización del parque, lo que es mucho más importante ahora".

"Si el mercado no se incentiva, no creo que la prioridad del ciudadano sea la de irse a comprar un coche", remarcó el también vicepresidente mundial de Fabricación y Logística del grupo Renault.

Además de esta propuesta, ha declarado que han transmitido "varios elementos más" al Gobierno, como la puesta en marcha de acciones de liquidez no solo para las pymes, también la posibilidad de aplazamiento del Impuesto de Sociedades y de las cotizaciones sociales, que ya se están ejecutando en Francia e Italia, así como la necesidad de impulsar la competitividad de las factorías con ayudas e incentivos fiscales.

También ha pedido a la Unión Europea aplazar de 2020 a 2021 la aplicación de las multas por no conseguir el objetivo de 95 gramos de dióxido de carbono (CO2) que establece la nueva normativa de emisiones. "Esto no implica que no estemos comprometidos con la descarbonización del parque, algo que es vital para nosotros", ha sentenciado.

"COHERENCIA" DESDE EMPLEO

Preguntado sobre si el sector está satisfecho con cómo las administraciones están tramitando las medidas laborales planteadas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor, De los Mozos ha calificado como "muy importante" que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social "haya un poco de coherencia en las decisiones", porque se están rechazando expedientes en unas autonomías mientras que en otras son aprobados.

"El sector ha sido ejemplar en la gestión de la crisis y necesitamos que salgan adelante los ERTE que solicitan todos los actores, bien los fabricantes de componentes o bien los concesionarios", ha enfatizado.

Para De los Mozos, esta situación es tan grave que "si esto sigue mucho tiempo, pueden desaparecer grandes marcas". "Todo es posible. Entramos en un horizonte totalmente desconocido", ha indicado, por lo que ha visto fundamental que el Gobierno "no improvise", sino que copie lo que está pasando en China y que sea "ágil y coherente" en la aplicación de medidas.