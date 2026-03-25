Anfac se une a la Alianza Europea de Vehículos Conectados y Autónomos (Ecava) - ANFAC

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), se ha unido a la Alianza Europea de Vehículos Conectados y Autónomos (Ecava), un foro industrial de discusión y asesoramiento impulsado por la Comisión Europea que reúne a toda la cadena de valor del sector del automóvil en torno al progreso tecnológico y regulatorio del vehículos autónomo y conectado.

Con esta adhesión, Anfac busca reafirmar el compromiso de que España sea partícipe en la coordinación y progreso en los avances en vehículo autónomo y conectado a escala europea. La adhesión de Anfac como representante de los fabricantes españoles busca además contribuir al fortalecimiento del liderazgo industrial y tecnológico de España en la nueva movilidad.

Ecava se ha constituido este 2026 tras figurar como una de las acciones a desarrollar en el marco del Plan de Acción Industrial para el sector de automoción europeo, presentado el pasado diciembre.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran el impulso de pruebas transfronterizas a gran escala de vehículos autónomos, así como el desarrollo de un marco regulatorio que facilite la comercialización y circulación de series ilimitadas de vehículos con sistemas de conducción automatizada (Nivel 3 y 4 SAE), lo que marcaría el paso de pruebas piloto a un despliegue masivo.

"En un contexto en el que ya el 82% de los turismos que se comercializan en España alcanzan niveles de asistencia a la conducción hasta el SAE 2, e incluso podrían alcanzar SAE 3 y 4 si la regulación lo permitiese, es fundamental seguir avanzando en el desarrollo y despliegue de estas tecnologías. Por ello, colaborar y formar parte de esta alianza a nivel europeo era prioritario para Anfac y sus socios", ha apuntado el director general de Anfac, José López-Tafall.