Antolin gana 72,5 millones en el trimestre por la venta de activos en India

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, registró un beneficio neto de 72,5 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente a los 5,6 millones del mismo periodo del año anterior, impulsado por la plusvalía de la venta de tres sociedades en India por 159 millones de euros en el marco de su Plan de Transformación.

La facturación de la firma se situó en 851,6 millones, un 13,5% menos interanual, con un descenso del 5,9% en términos comparables tras ajustar por perímetro y divisa.

La compañía explicó que la caída de ingresos refleja el impacto de las desinversiones, el efecto del tipo de cambio, menores volúmenes en algunos programas, el ciclo de vida de determinados proyectos y una menor contribución de los ingresos por tooling (herramientas necesarias para fabricar piezas).

Pese a ello, destacó que la entrada de pedidos mantiene la tendencia positiva de 2025, cuando cerró el ejercicio con 4.700 millones de euros en nuevos contratos, y subrayó que hasta mayo se ha mantenido una evolución favorable en la adjudicación de proyectos con fabricantes globales, de mayor rentabilidad y que amplían la base de clientes.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del trimestre fue de 66 millones de euros, con un margen del 7,8%, mientras que el Ebitda 'run-rate', que excluye costes extraordinarios e incorpora las sinergias del Plan de Transformación, alcanzó los 78 millones, con un margen del 9,2%, en línea con los objetivos de la compañía.

Antolin cerró marzo con una liquidez de 371 millones y una deuda financiera neta de 1.018 millones, tras la entrada de los fondos de la venta en India, que contribuyeron a reforzar su posición financiera y a compensar la salida estacional de capital circulante propia del primer trimestre.

Por regiones, los ingresos comparables cayeron un 6,1% en Europa y resto del mundo, afectados por menores volúmenes y la finalización de proyectos, mientras que en Norteamérica la facturación comparable descendió un 2,7% por la menor contribución de 'tooling', aunque las ventas de componentes crecieron un 5,9% gracias al aumento de volúmenes.

En Asia, los ingresos comparables retrocedieron un 13,8%, lastrados por la finalización de programas de fabricantes internacionales y la mayor competencia de productores locales en China.

Por unidades de negocio, Technology Solutions elevó sus ingresos comparables un 15,4%, apoyada en el crecimiento de volúmenes en Europa y Asia y en la mejora de su rentabilidad tras las medidas de reestructuración de 2025, mientras que Product Systems sufrió una caída comparable del 8,8% por menores volúmenes, finalización de proyectos y retrasos en algunos lanzamientos. La empresa subrayó que los resultados son coherentes con la estacionalidad del negocio de componentes de automoción y se mantienen en línea con sus previsiones para el ejercicio.

CONFIRMA LA PREVISIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO

De cara al conjunto de 2026, Antolin anticipa que el mercado seguirá condicionado por la incertidumbre económica y geopolítica, la transición más gradual de lo previsto hacia el vehículo eléctrico y la presión de costes en determinados componentes y materias primas.

No obstante, confirmó su previsión de ingresos de entre 3.400 y 3.500 millones de euros y reiteró que seguirá centrada en el Plan de Transformación para mejorar la rentabilidad, la eficiencia operativa y adaptar su huella industrial a las nuevas condiciones del mercado.