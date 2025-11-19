Antolin y Mobility Audio Innovations lanzan un nuevo sistema de sonido para el interior del vehículo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Antolin y Mobility Audio Innovations (MAI), una filial de Bongiovi Media & Technology (BMT), han anunciado el lanzamiento al mercado internacional de automoción de sus sistemas de audio de nueva generación.

Este hito surge tras la colaboración estratégica anunciada en el primer trimestre de 2025 y representa "un avance decisivo" para transformar el infoentretenimiento, la comunicación y el diseño acústico dentro del vehículo, según han señalado ambas compañías en un comunicado.

La colaboración entre Antolin y MAI ha dado lugar a un concepto de audio único que transforma el sustrato del techo del vehículo en un sistema de sonido personalizado.

Al integrar los avanzados algoritmos de procesamiento de audio y diseños de hardware de MAI -ya implementados en aplicaciones aeronáuticas, incluida la reciente adopción de tecnología Dolby Atmos en jets privados- junto con la experiencia de Antolin en diseño y fabricación de interiores, la solución ofrece un sonido inmersivo y de alto rendimiento sin necesidad de altavoces tradicionales.

Según el enfoque deseado, los componentes de altavoces convencionales pueden mejorarse o sustituirse mediante la integración de los algoritmos de audio avanzados desarrollados por MAI. Esta flexibilidad simplifica el montaje al reducir el cableado y favorece un proceso de producción más eficiente y sostenible.

Ahora disponibles para fabricantes de automóviles en todo el mundo, estas soluciones combinan hardware avanzado, software e inteligencia artificial para crear entornos sonoros dinámicos adaptados a todo tipo de vehículos, y se distribuyen globalmente a través de la extensa red de fabricación y distribución de Antolin.

"Nuestra colaboración con MAI transforma el panorama del audio en automoción. Al combinar nuestra experiencia en integración con sus tecnologías de audio de vanguardia, ahora ofrecemos soluciones listas para el mercado que elevan la experiencia a bordo para los consumidores de todo el mundo, ha afirmado el director de Innovación y Sostenibilidad de Antolin, Javier Villacampa.

Por su parte, el director de Operaciones de MAI, George Kahayas, se ha mostrado "encantado" de ver cómo su visión conjunta cobra vida a escala global.