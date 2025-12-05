Antolin vende tres entidades legales en la India a Shriram Pistons & Rings por 159 millones de euros

Archivo - Facahada de Antolin - ANTOLIN - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Antolin ha acordado vender tres entidades legales en la India a Shriram Pistons & Rings por 159 millones de euros, según ha informado este viernes el proveedor global de soluciones para el interior del automóvil, que enmarca la operación en su esfuerzo continuado por reforzar la posición financiera del grupo.

La transacción, cuyo cierre está previsto para las próximas semanas, afectará a más de 1.500 empleos --incluidos puestos subcontratados-- que pasarán a integrarse en Shriram Pistons & Rings, fabricante indio de componentes para la automoción.

El negocio objeto de la venta genera una facturación anual cercana a los 110 millones de euros y está especializado en la producción de componentes para interiores de vehículos, como revestimientos de techo, piezas de acabado y sistemas de iluminación, entre otros.

Además, Antolin y Shriram Pistons & Rings han firmado un acuerdo de licencia tecnológica a largo plazo para garantizar un suministro fluido a los clientes y mantener estándares de calidad equivalentes a los de la compañía española a nivel global.

Tras completarse la operación, Antolin conservará sus oficinas en Pune y Hyderabad como centros globales de desarrollo, y mantendrá su 'joint venture' con Krishna Maruti Limited.

"Estamos implementando una estrategia clara: mejorar nuestra estabilidad financiera y reforzar la liquidez, centrándonos en las áreas donde nuestra empresa puede aportar el mayor valor. Confiamos en que nuestras operaciones en India prosperarán bajo la propiedad de Shriram Pistons & Rings. Asimismo, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo en India por su destacada contribución al éxito de este negocio", ha destacado la directora ejecutiva de Antolin, Cristina Blanco.

La venta de las operaciones en la India se suma a otras iniciativas puestas en marcha por la empresa para fortalecer su balance, dentro del plan de desinversiones comunicado al mercado.