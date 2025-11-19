La asociación de municipios de más peso de España en automoción celebrará su jornada anual en Martorell

Archivo - Un coche, en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada Anual de la Asociación de Municipios Españoles del Sector Automoción y Componentes (Aceac), un evento del sector de la automoción que cuenta con la colaboración de Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y Sernauto (Asociación Española de Proveedores de Automoción) se celebrará el próximo 26 de noviembre en Martorell (Barcelona).

Aceac es una asociación de municipios de reciente creación integrada por 10 de los municipios más relevantes de España en cuanto a peso específico de la industria de automoción y componentes, siendo las ciudades de Almussafes (Valencia); Ávila, Arévalo (Ávila); Figueruelas, Pedrola (Zaragoza); Pamplona; Martorell (Barcelona); Martos (Jaén) y Villamuriel de Cerrato (Palencia), los municipios integrantes de dicha asociación estratégica.

En los municipios de la red Aceac se operan en la actualidad múltiples fábricas del sector vinculadas a las multinacionales Ford, Nissan, Stellantis, Seat, Cupra, Volkswagen y Renault, ocupando en conjunto a más de 50.000 trabajadores directos del sector. En los municipios de ACEAC operan también importantes plantas del sector de componentes como Valeo y OPmobility.

Esta edición reunirá a representantes institucionales, empresariales e industriales de todo el país para analizar los retos y oportunidades de un sector clave en la economía española, que afronta una etapa de profunda transformación tecnológica, industrial y laboral.

La jornada contará con diversas mesas de análisis. Como parte de la programación, se celebrará la entrega de la I edición del Aceac Award, galardón con el que Aceac reconocerá las mejores prácticas en innovación, sostenibilidad y ESG dentro del ecosistema automovilístico.

Asimismo, se procederá a la firma del I Protocolo de Inversiones Industriales del Sector Automoción, un acuerdo destinado a facilitar el proceso técnico en la llegada de nuevas inversiones industriales procedentes de China, Estados Unidos y otros países de la Unión Europea. La dirección técnica de la jornada corre a cargo de la empresa Gobernanza Industrial.

"La II Jornada Anual de Aceac reafirma el compromiso de los municipios españoles con la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del sector automoción, impulsando la cooperación entre instituciones públicas, empresas y agentes sociales para afrontar con éxito los retos del futuro", han subrayado los organizadores.