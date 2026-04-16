La Asociación del Vehículo Compartido nombra presidente a Pablo Campos-Ansó, CEO de Guppy

La AVCE nombra presidente a Pablo Campos-Ansó, consejero delegado de Guppy - AVCE

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Vehículo Compartido en España (AVCE) ha anunciado este jueves el nombramiento de Pablo Campos-Ansó como nuevo presidente de la compañía, en una decisión adoptada por los miembros de la asociación.

Campos-Ansó es actualmente consejero delegado y fundador de Guppy, compañía de carsharing 100% eléctrico en España. Bajo su dirección, la compañía ha experimentado un notable crecimiento y expansión en distintas ciudades.

El nuevo presidente cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la innovación y el desarrollo empresarial. Antes de su etapa en Guppy, desempeñó responsabilidades en el área de Innovación y Desarrollo en Grupo Junquera Marítima, donde impulsó proyectos vinculados a la transformación digital y la eficiencia energética.

El nuevo presidente asume el cargo con el objetivo de impulsar el desarrollo de AVCE. En sus primeras declaraciones, ha señalado que "asumo este reto con responsabilidad y con el compromiso de seguir fortaleciendo el papel de AVCE, apostando por la innovación, la colaboración y la generación de valor para todos nuestros grupos de interés".

El nombramiento de Campos-Ansó responde a la voluntad de AVCE de reforzar su estructura directiva y avanzar en una hoja de ruta centrada en el crecimiento sostenible, la excelencia operativa y la adaptación a un entorno en constante transformación.