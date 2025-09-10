Astara Mobility (Bergé) gana 53 millones de euros en 2024, un 50% más

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Astara Mobility (Bergé) registró un beneficio neto de 53 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 50% respecto a la cifra alcanzada un año antes, según la cuentas del Registro Mercantil facilitadas por Infoempresa a Europa Press.

No obstante, la cifra de negocio se contrajo un 13% en términos interanuales, hasta 105 millones de euros. De estos, unos 47,3 millones de euros correspondieron a su negocio en España, el 45% del total.

De su lado, unos 24,2 millones de euros, un 33% del total, se correspondieron a su facturación en el resto de países de la Unión Europea. Mientras, el restante 32% de los ingresos procedieron de su negocio fuera del bloque comunitario.

Los gastos financieros se elevaron hasta 13,5 millones de euros al cierre del ejercicio, una cifra inferior en un 30% a los 9,1 millones de euros de gastos financieros de Astara al cierre de 2023. Por su parte, el resultado de explotación ha caído un 19,2% respecto a 2023, hasta 45,3 millones de euros.

Astara decidió destinar más de 7,8 millones de euros a dividendos en el ejercicio 2023. Sin embargo, en este último ejercicio de 2024, la compañía ha optado por destinar los 53 millones de euros a reservas voluntarias, sin que figure ningún dividendo.