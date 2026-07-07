Astara será nuevo distribuidor oficial de Volvo Cars en Panamá

Imagen de la alianza de Astara y Volvo Cars en Panamá. - ASTARA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía de distribución y venta de vehículos Astara ha anunciado este martes su entrada en Panamá como nuevo distribuidor oficial de Volvo Cars, primer país de Centroamérica en el que operará en lo que ha calificado de "movimiento estratégico" de expansión regional.

Según ha explicado mediante un comunicado, Astara ha revalidado, así, su alianza con la marca de origen sueco en línea con lo ya realizado anteriormente en Colombia. En el caso de Panamá, ahora se abrirá un periodo de transición en el que los clientes podrán seguir acudiendo a su taller oficial de Volvo.

Astara ha destacado que el mercado panameño se ha revitalizado estos últimos años y los SUVs acaparan cerca del 90% de las ventas prémium. Así, ha sostenido que los modelos eléctricos EX30 y los híbridos enchufables XC60 y XC90 de Volvo pueden tener buena acogida entre los consumidores locales.

"El inicio de operaciones en Panamá representa un hito muy relevante para Astara. [...] Confiamos en que nuestro modelo centrado en el cliente y nuestro enfoque basado en eficiencia, datos y tecnología propia, potenciarán la marca Volvo en el país, creando una base sólida para el crecimiento a largo plazo", ha afirmado el consejero delegado de Astara, Ignacio Enciso.

"Nuestra nueva asociación con Astara marca el inicio de una nueva etapa para Volvo Cars en el país. No solo buscaremos fortalecer nuestra presencia de marca, sino consolidarnos como el referente indiscutible del segmento prémium", ha indicado, por su parte, el director gerente de Volvo para importadores de Latinoamérica, Tarcísio Triviño de Oliveira.

Este último directivo ha asegurado que los "pilares de seguridad y sostenibilidad" de Volvo le permitirán fijar un objetivo de cuota de mercado dentro del mercado eléctrico de lujo panameño del 15%.