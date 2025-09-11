Aston Martin adoptará la tecnología de neumáticos cibernéticos de Pirelli

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pirelli y Aston Martin han acordado colaborar para integrar la tecnología exclusiva Cyber Tyre de Pirelli en los futuros vehículos de la marca británica.

Cyber Tyre es el primer sistema del mundo capaz de recopilar datos e información de sensores ubicados directamente en los neumáticos, procesarlos con software y algoritmos propios de Pirelli y, en tiempo real, comunicarse con la electrónica del vehículo para crear nuevas funcionalidades integradas en los sistemas de conducción y control.

Gracias a la colaboración con Bosch Engineering, esta tecnología se integrará plenamente en la arquitectura electrónica que rige la dinámica del vehículo en los futuros modelos de Aston Martin.

La tecnología Cyber Tyre de Pirelli permite que el vehículo recopile información crucial de los neumáticos mediante sensores ubicados en la parte interna de la banda de rodadura. Esta información, procesada con los algoritmos exclusivos de Pirelli, se transmite a una unidad de control electrónico que optimiza la dinámica del vehículo.

De esta forma, el rendimiento de los principales sistemas electrónicos de conducción dinámica, como el ESP, el ABS y el control de tracción, se ve mejorado gracias a un conjunto completo de datos de neumáticos nunca antes disponibles.

"Tanto Aston Martin como Pirelli se dedican a crear increíbles deportivos de alto rendimiento y la incorporación del sistema Cyber Tyre de Pirelli supone un avance tecnológico que permite a Aston Martin alcanzar un rendimiento líder en su clase", han destacado ambas compañías.