Aston Martin recorta a la mitad sus pérdidas en el primer semestre tras un aumento de las entregas

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MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de coches deportivos de lujo Aston Martin ha recortado sus pérdidas en un 58% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2025, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 56,5 millones de libras esterlinas (65,43 millones de euros), según ha informado este miércoles.

"El primer semestre de 2026 demuestra que estamos en camino de lograr una mejora financiera significativa este año en comparación con 2025", ha afirmado el consejero delegado de Aston Martin, Adrian Hallmark.

La cifra de negocio de los seis primeros meses creció un 38% en términos interanuales, hasta casi 629 millones de libras esterlinas (734 millones de euros), debido al aumento de los productos especiales -impulsado por las entregas de Valhalla- y de los volúmenes principales.

Los volúmenes de entregas del primer semestre de 2026 aumentaron un 21% en comparación con el año anterior, por encima de las 2.330 unidades, lo que refleja un ritmo de producción más equilibrado, según ha destacado la firma.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha sido de 62,7 millones de libras esterlinas (73,2 millones de euros), frente al resultado negativo de 3 milones de libras (3,5 milones de euros) del mismo periodo del año anterior.

El resultado operativo (Ebit) ajustado ha descendido hasta la cifra negativa de 108,9 millones de libras (127,1 millones de euros), una cantidad inferior en un 10% a la de los seis primeros meses del ejercicio previo.

BUENAS PREVISIONES PARA EL CONJUNTO DE 2026

De cara al conjunto de 2026, Aston Martin prevé una mejora sustancial en los resultados financieros, impulsada por una combinación de productos optimizada y por los beneficios derivados del programa de transformación en curso y de un enfoque operativo disciplinado.

El entorno macroeconómico y geopolítico mundial al que se enfrenta el sector de la automoción en general sigue siendo complejo. Este escenario dinámico conlleva incertidumbres relacionadas con el impacto económico de la amenaza de aranceles adicionales por parte de Estados Unidos o los cambios en los impuestos a los vehículos de ultralujo en China. Además, Aston Martin ha señalado que el conflicto en Oriente Medio ha planteado un nuevo factor de incertidumbre macroeconómica y geopolítica.

En este contexto, la firma ha defendido que ha logrado limitar el impacto directo en el negocio durante el primer semestre de 2026 y sigue supervisando la evolución de la situación, así como su posible repercusión en la demanda mundial, la confianza de los clientes y las cadenas de suministro.

Se prevé que el volumen total de ventas en el ejercicio 2026 sea similar al del año anterior, hasta llegar a las 5.448 unidades, mientras que los resultados financieros se verán favorecidos por una combinación de productos mejorada, y un ritmo de producción más equilibrado.