Audi actualiza la gama Q3 con una nueva versión PHEV de 204 CV y más potencia en sus motores gasolina - AUDI

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Audi ha actualizado la gama Q3 con la incorporación de una nueva versión híbrida enchufable de 150 kW (204 CV) y mejoras en la oferta de motores de gasolina, que aumentan su potencia e incorporan tecnología de hibridación ligera en las variantes con tracción quattro.

La nueva motorización Q3 e-hybrid amplía la oferta electrificada del modelo, que ya contaba con una versión híbrida enchufable de 200 kW (272 CV). La nueva alternativa está disponible tanto para la carrocería SUV como para el Q3 Sportback y ofrece una autonomía eléctrica de hasta 118 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

El precio de partida se sitúa en 55.910 euros para el Audi Q3 SUV e-hybrid de 204 CV y en 57.810 euros para el Q3 Sportback con esta misma motorización, según ha informado la compañía.

El nuevo sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina 1.5 TFSI de 150 CV con una unidad eléctrica de 85 kW. Ambos se apoyan en una batería de 24,6 kWh de capacidad bruta, de los que 19,6 kWh son netos, y permiten realizar desplazamientos cotidianos en modo eléctrico.

Además, las dos versiones híbridas enchufables de la gama cuentan con la etiqueta Cero emisiones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y admiten recarga rápida en corriente continua de hasta 50 kW.

MÁS POTENCIA EN LOS MOTORES DE GASOLINA

La actualización también afecta a las motorizaciones TFSI. El motor de acceso a la gama, un 1.5 TFSI con hibridación ligera, eleva su potencia de 110 kW (150 CV) a 118 kW (160 CV), lo que supone un incremento de diez caballos.

Por su parte, las dos variantes 2.0 TFSI con tracción quattro incorporan tecnología de hibridación ligera MHEV y obtienen el distintivo ECO de la DGT. La versión de 150 kW (204 CV) mantiene su potencia, mientras que la más potente aumenta de 195 kW (265 CV) a 200 kW (272 CV).

Con estos cambios, la gama de gasolina del Audi Q3 dispone de tres versiones TFSI con etiqueta ECO, dos de ellas con tracción quattro. Audi ha señalado que las mejoras introducidas en estas motorizaciones no supondrán un incremento de precio respecto a las versiones a las que sustituyen.

NUEVAS OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

La actualización da continuidad a las mejoras incorporadas en el Audi Q3 el pasado verano, cuando el modelo reforzó su oferta tecnológica, de equipamiento y de versatilidad.

Entre las novedades también figuran unas nuevas llantas opcionales de 18 pulgadas, con diseño de radios múltiples en negro, disponibles para los acabados Business y Advanced.

En cuanto a los consumos homologados, el Audi Q3 SUV e-hybrid de 204 CV registra entre 1,6 y 2,0 litros por cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de entre 36 y 46 gramos por kilómetro. En el caso del Q3 Sportback e-hybrid de 204 CV, el consumo se sitúa entre 1,6 y 2,1 litros por cada 100 kilómetros, con unas emisiones de entre 37 y 47 gramos de CO2 por kilómetro.