Audi actualiza el Q3 con más equipamiento de serie y más tecnología desde 48.530 euros en España - AUDI

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Audi ha actualizado su SUV compacto Q3 con una ampliación del equipamiento de serie, nuevas funciones digitales y mejoras en los sistemas de asistencia a la conducción, además de incrementar la capacidad de remolque de la versión híbrida enchufable hasta los 2.000 kilogramos.

El periodo de reservas para la actualización de 2027 del SUV Q3 está disponible desde el 1 de julio, mientras que el inicio de la producción está previsto para principios de septiembre. El Q3 SUV parte de un precio de 48.530 euros, mientras que la variante Sportback está disponible desde 50.430 euros.

MÁS TECNOLOGÍA PARA EL Q3

La marca de los cuatro aros ha incorporado por primera vez, en uno de sus modelos más vendidos en España, una pantalla para el acompañante de 10,9 pulgadas y ha reforzado la dotación de serie del modelo con elementos que hasta ahora estaban reservados a acabados superiores, como la llave de confort, los asientos calefactables, el climatizador automático bizona y la cámara de visión trasera.

Asimismo, Audi ha reorganizado la oferta de equipamiento en tres nuevos paquetes --Confort Vision, Confort Plus y Premium--, que permiten una mayor personalización del vehículo con opciones como un sistema de sonido Sonos, asientos eléctricos con función memoria, suspensión mejorada o un asistente específico para maniobras con remolque.

En el apartado tecnológico, el renovado Q3 incorpora una evolución del asistente de crucero adaptativo, que utiliza datos de tráfico en tiempo real para ajustar la velocidad y la distancia con el vehículo precedente. Además, el sistema Park Assist Pro permite controlar las maniobras de aparcamiento de forma remota a través de la aplicación MyAudi.

En cuanto a la conectividad, el SUV estrena un sistema de infoentretenimiento basado en Android Automotive, que integra aplicaciones como Microsoft Teams sin necesidad de conectar un teléfono móvil. También incorpora un asistente por voz mejorado y un cargador inalámbrico para smartphones compatible con el estándar Magnetic Power Profile, que aumenta la potencia de carga hasta los 25 vatios.

El modelo también recibe mejoras en iluminación con los faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED, capaces de adaptar automáticamente el haz de luz y ofrecer firmas lumínicas personalizables.

Por su parte, la variante híbrida enchufable Q3 e-hybrid aumenta su capacidad máxima de remolque en 600 kilogramos respecto a la generación anterior, hasta alcanzar los 2.000 kilogramos, una mejora con la que Audi pretende ampliar la versatilidad del modelo para usos recreativos y profesionales.