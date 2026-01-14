Audi entrega más de 1,6 millones de coches en 2025, un 3% menos, por las caídas en China y Norteamérica

Archivo - Audi - Daniel Löb/dpa - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Audi entregó más de 1,6 millones de vehículos a clientes en todo el mundo en 2025, lo que supone un descenso de aproximadamente el 3% con respecto al año anterior, según ha informado la compañía este miércoles.

Los desafíos geopolíticos y económicos continuaron presionando las cifras de entrega en 2025, afectadas principalmente por un intenso entorno competitivo en China y la política arancelaria estadounidense. "El sólido desempeño en Europa, Alemania, así como en los mercados internacionales y emergentes, no logró compensar completamente estos factores", ha apuntado Audi.

En Europa (excluyendo Alemania), Audi entregó más de 464.000 vehículos, cifra que se mantiene en línea con la del año anterior. Las entregas de vehículos eléctricos aumentaron aproximadamente un 40%, hasta alcanzar unas 113.000 unidades, continuando la tendencia positiva mundial.

Audi también registró un sólido crecimiento en su mercado local, Alemania. De los más de 206.000 vehículos entregados (un 4% más que en 2024), alrededor de 41.000 fueron totalmente eléctricos (un incremento del 89%).

En Norteamérica, Audi entregó más de 202.000 unidades (un 12% menos). Aproximadamente 33.000 fueron vehículos eléctricos (un 15% menos). En Canadá, las entregas alcanzaron un récord de más de 37.000 unidades (un 11% menos).

De su lado, la competencia en China sigue siendo intensa, lo que llevó a Audi a entregar alrededor de 618.000 vehículos (un 5% menos). La iniciativa de modelos para el mercado chino continuará a un ritmo acelerado en 2026, con el lanzamiento de modelos clave como el Audi A6L, el Audi A6L e-tron , el Audi Q5L y el Audi E7X.

En los mercados internacionales y emergentes , Audi incrementó sus entregas en torno a un 6%, hasta aproximadamente 134 000 unidades. Las entregas de modelos totalmente eléctricos aumentaron hasta un 26% (hasta llegar a las 14.000 unidades). Entre los países con mayor crecimiento se encuentran Argentina (+77%), Turquía (+28%) y Egipto (+21%).

"Nuestra iniciativa de productos ya está en marcha, y las entregas lo reflejan gradualmente. En 2025, logramos aumentar principalmente los modelos eléctricos. Queremos continuar esta trayectoria ascendente en 2026", ha afirmado el miembro del consejo de administración de Ventas y Marketing de Audi, Marco Schubert.