Audi recorta su beneficio un 11% en el primer trimestre por el impacto arancelario de Trump

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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Audi recortó su beneficio neto en un 11% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, al pasar de tener unas ganancias de 630 millones de euros en los tres primeros meses de 2025 a quedarse con un resultado de 559 millones de euros en el periodo comprendido hasta marzo de 2026.

Esta cifra, según ha explicado este martes la compañía alemana, obedece a una caída de las entregas en mercados como Norteamérica, donde el fin de los subsidios a los vehículos eléctricos en Estados Unidos y los aranceles del presidente del país norteamericano, Donald Trump, han tenido un impacto del 27% en las ventas.

A su vez, Audi generó ingresos de 14.178 millones de euros en el primer trimestre de 2026. El descenso de aproximadamente un 8% se atribuye a menores volúmenes de entrega en un entorno de mercado altamente competitivo, así como a efectos negativos en la combinación de productos.

En este contexto, Audi ha advertido que la presión del presidente estadounidense Donald Trump para aumentar los aranceles a los automóviles europeos podría afectar sus resultados financieros este año. Si bien, por el momento, el fabricante de automóviles alemán ha confirmado sus previsiones anuales, en las que aún no ha tenido en cuenta el impacto de la escalada bélica en Irán ni la posibilidad de un aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos.

Por su parte, el beneficio operativo aumentó casi un 10%, hasta los 588 millones de euros y el margen operativo se incrementó hasta el 4,2% (frente al 3,5% del año anterior).

Mientras, el flujo de caja neto ascendió a 883 millones de euros (frente a la cifra negativa de 61 millones de euros del primer trimestre de 2025). Este incremento se debe principalmente a la optimización del capital circulante.

"Las certezas del pasado, como la estabilidad de los mercados y la previsibilidad de las condiciones, ya no son válidas. El ritmo de cambio en el entorno global se ha acelerado significativamente y está teniendo un impacto notable en nuestro negocio", ha afirmado el director financiero de Audi, Jürgen Rittersberger.

PRONÓSTICO PARA 2026

Audi mantiene su previsión de ingresos de entre 63.000 y 68.000 millones de euros para 2026 y un margen operativo que oscilará entre el 6% y el 8%. Asimismo, la firma prevé un flujo de caja neto de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

"Las previsiones financieras para 2026 se basan en la situación arancelaria a finales de abril, mientras que los posibles impactos de una mayor escalada en Oriente Medio no pueden evaluarse con fiabilidad en la actualidad y, por lo tanto, no se incluyen", ha apuntado Audi.