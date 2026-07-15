La automoción española ganó un 56,3% menos en 2025 pese a elevar un 3,8% su facturación

Archivo - La automoción elevó un 3,8% su facturación hasta 80.315 millones pese a la caída del 56% en su beneficio - RENAULT - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La industria española de la automoción alcanzó en 2025 una facturación de los fabricantes asociados a Anfac de 80.315 millones de euros, un 3,8% más, pese a lo cual registró una caída del 56,3% en su beneficio neto, hasta los 853 millones de euros, según el Informe Anual 2025 presentado este miércoles por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

La patronal achaca el descenso del resultado neto a la menor producción, los procesos de reestructuración industrial y el incremento de los costes de fabricación.

RÉCORD HISTÓRICO DE INVERSIÓN

Las marcas y fabricantes de vehículos asociados a Anfac alcanzaron una inversión récord de 3.197 millones de euros, un 24,7% más que el año anterior y la mayor cifra desde que existen registros, destinada principalmente a adaptar las plantas españolas a la fabricación de vehículos electrificados y atraer nuevos proyectos industriales a nuestro país.

La patronal atribuye este esfuerzo inversor a la adaptación de las fábricas españolas a la producción de vehículos electrificados y a la captación de nuevos proyectos industriales, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda europea, el impacto de las tensiones geoestratégicas y las exigencias regulatorias de la transición hacia la movilidad de cero emisiones.

Pese a este escenario, el sector mantuvo 53.943 empleos directos en las plantas españolas y reforzó su contribución a la economía nacional como uno de sus principales sectores.

La recaudación fiscal asociada a la automoción ascendió a 41.995 millones de euros, un 4% más que en 2024, de los que 6.771 millones procedieron de la compra de vehículos nuevos, un 11,9% más.

Asimismo, la industria volvió a registrar un saldo positivo en la balanza comercial de 10.190 millones de euros gracias, principalmente, al peso de las exportaciones.

NECESIDAD DE ACTIVAR EL PLAN AUTO+

El director general de Anfac, José López-Tafall, destacó que el volumen récord de inversión evidencia "el compromiso de los fabricantes con España" y defendió que las compañías han intensificado su apuesta por adaptar sus plantas a la fabricación de vehículos eléctricos.

No obstante, la asociación reclama la puesta en marcha del Plan Auto+ y la implantación de un sistema de ayudas que permita consolidar el crecimiento de la demanda de vehículos electrificados y aportar certidumbre a consumidores e industria.

Anfac también subrayó la importancia de desarrollar el Plan España Auto 2030 como hoja de ruta para reforzar la competitividad del sector. Entre las prioridades identificadas figuran el fortalecimiento de la cadena de valor de la automoción, el impulso a la industria de baterías, el acceso a energía competitiva, el refuerzo de los incentivos a la innovación, el mantenimiento de la flexibilidad laboral y la reducción del absentismo, que la patronal considera uno de los principales desafíos para la competitividad de la industria española.

MÁS MATRICULACIONES Y MÁS ELECTRIFICADOS

En cuanto al mercado, las matriculaciones de turismos superaron por segundo año consecutivo el millón de unidades, con un total de 1.148.650 vehículos, lo que supone un incremento del 12,9% respecto al ejercicio anterior, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La electrificación fue el principal motor del crecimiento. Durante 2025 se matricularon 245.629 vehículos electrificados, entre turismos, comerciales, industriales y autobuses, un 96,4% más que un año antes y la cifra más elevada registrada hasta la fecha. Los turismos electrificados alcanzaron las 225.617 unidades, representando el 19,7% del mercado.