El automóvil aboga por la renovación del parque de vehículos como punto clave para la descarbonización

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Automoción Neutral In Motion (NIM), formado por diferentes asociaciones del sector automovilístico español, ha subrayado la importancia de la renovación del actual parque de vehículos, cuya media de antigüedad se sitúa en los 13 años, como medida clave en el proceso de la descarbonización de las ciudades.

De la misma forma, en el marco de la jornada 'El Motor del Cambio Inteligente y Sostenible' realizada en Madrid con motivo de El Día Mundial de las Ciudades de este próximo domingo, el sector de la automoción explicó el "gran" esfuerzo del mismo en toda la cadena de valor para conseguir que Europa sea neutro para el año 2050.

En este sentido, todos los representantes de las asociaciones coincidieron en la importancia del vehículo eléctrico en este proceso, la imprescindible renovación del parque y una seguridad jurídica para los compradores con ayudas e incentivos por parte de las administraciones públicas.

En la bienvenida, que corrió a cargo de Ana Gómez Arche, consejera delegada de Pons Seguridad Vial, se recordó el complicado momento que vive el sector incidiendo en la importancia del mismo puesto que supone un 9% de la población activa y un 10% del PIB español.

"Los fondos Next Generation nos ayudarán a impulsar las nuevas políticas de movilidad y del sector en las que el ciudadano debe ser el centro", recalcó Gómez.

Asimismo, Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), en su intervención destacó la importancia del eléctrico y de la movilidad compartida para conseguir los objetivos de España y Europa, así como la necesidad de poner en marcha la mesa de trabajo por parte de la Administración para "eliminar las barreras" que presenta este segmento.

Por su parte, José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), recalcó que actualmente uno de cada tres eléctricos se financia por renting ya que las flotas eléctricas ayudan a la compañías a generar valor. Sin embargo, en su intervención, denunció que el precio de las inversiones en eléctricos tanto en coches como en infraestructura "es más caro", coincidiendo con Pérez de Lucia en los problemas de las actuales barreras.

José María Riaño, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), destacó la importancia de la inversión en las infraestructuras de recarga y el actual reto tecnológico al que se enfrentan en su asociación. "Existe una limitación especial de la moto ya que no puede aumentar de ciertos pesos porque pierde su dinamismo", explicaba en relación a los motores eléctricos.

De la misma forma, José López-Tafall, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), defendió como sus colegas del sector los planes de demanda y el despliegue de más infraestructuras de recarga y denunció las barreras de accesibilidad y de coste, señalando que existen determinados planes como el Moves Flotas que ayudan a paliar estos problemas. "Debe ser todo un conjunto de paquetes de medidas '360' que deben acompañar el esfuerzo del sector", afirmó.

Javier González Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses (Ascabus), en relación con la renovación del parque incidió en la importancia del parque de autobuses también puesto que el 33% del mismo tiene más de 15% de los cuales un 70% son de diésel, de los más contaminantes. "En 2021, el 75% matriculado es de combustibles alternativos, siendo un 18% cero emisiones", apuntó el presidente.

A este respecto, Juan Luis Fernández, director de asuntos públicos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), explicó que los próximos años serán claves para las instalaciones de las zonas de bajas emisiones. "Estamos ante la oportunidad de diseñar sistemas integrados de movilidad que sean inteligentes y que combinen las mejores alternativas tanto públicas como privadas", declaró.

Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor (Feneval), expuso por su parte que se debe fomentar un cambio ya que el usuario en su sector "quiere otra cosa distinta y se mueve de otra manera". Destacando que el pago por uso o suscripción es una de las principales líneas en las que va a evolucionar el sector.

Por su parte, Jaime Barea, director corporativo de Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), explicó que en el entorno urbano no se debe equiparar coche privado con contaminación y que actualmente no casa la oferta con la demanda por lo que el mercado de ocasión crece con vehículos de más de diez años.

Por último, José Portilla, director general de Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), incurrió en la importancia de invertir en I+D+i. "Los fabricantes de componentes, con los ingresos que generan en la actualidad, deben ir incorporando líneas cada dos años para la fabricación de componentes eléctricos", explicó.

En la mesa de debate de la jornada, compuesta por Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial y Ricard Casalins Ribó, coordinador general de Mobility Institute, se sacaron las siguientes conclusiones: El 30%-35% de los usuarios no están satisfechos en su manera de moverse por lo que es una oportunidad para nuevos servicios; el problema no es el vehículo, más bien su uso y que el usuario en general decide no cambiar su vehículo y posponer la compra por la inseguridad que le produce.