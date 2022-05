El automóvil pide a Europa una definición "clara" de los usos esenciales de las sustancias químicas

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Seis asociaciones de ámbito mundial vinculadas con el sector de la automoción han pedido una definición "clara" de los usos esenciales de las sustancias químicas en base a la Estrategia sobre productos químicos de la Unión Europea.

En el marco de esta estrategia se ha previsto una serie de medidas legislativas y no legislativas que podrían tener amplias repercusiones en la industria del automóvil, entre ellas, se incluyen modificaciones que afectarán a la aplicación del Reglamento Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

La Estrategia sobre productos químicos señala que la Comisión Europea "definirá los criterios para los usos esenciales a fin de garantizar que las sustancias químicas más nocivas solo se autoricen si su uso es necesario para la salud, la seguridad o es fundamental para el funcionamiento de la sociedad y si no existen alternativas aceptables desde el punto de vista del medio ambiente y la salud".

Además, añade que estos criterios "guiarán la aplicación de los usos esenciales en toda la legislación pertinente de la UE, tanto en las evaluaciones de riesgo genéricas como en las específicas".

Es por ello que las asociaciones, en un escrito sobre su posición al respecto, entienden que la determinación de estos criterios y la definición de "usos esenciales" tendrán un impacto "decisivo" en la industria.

Por ello, creen que es de "suma importancia" proporcionar una definición "equilibrada y clara" de los criterios para la noción de "uso esencial", y que éste debería ser uno de los primeros pasos emprendidos como parte de la Estrategia.

Las asociaciones firmantes son: la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA); la Asociación de Fabricantes Europeos de Motocicletas (ACEM); la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles (Clepa); la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (Etrma); la Asociación de Industrias de Autopartes de Japón (Japia) y la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Corea (Kama).