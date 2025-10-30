Ayvens (ALD Automotive) gana 766 millones de euros hasta septiembre, un 39,7% más

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de renting de vehículos y servicios de movilidad Ayvens, nuevo nombre de ALD Automotive, ha registrado un beneficio neto de 766 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 39,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía.

Las ventas han aumentado en un 4% interanual, hasta más de 8.469 millones de euros. De su lado, el beneficio operativo se ha elevado en un 38,1% en términos interanuales, hasta 1.086 millones de euros.

En lo que se refiere al tercer trimestre, Ayvens ha incrementado su beneficio neto en un 84,9%, hasta 273,7 millones de euros, mientras los ingresos de leasing han aumentado en un 1,2% respecto al tercer trimestre de 2024.

Este "sólido" desempeño es el resultado de la combinación del aumento de los márgenes, una estabilidad generalizada en las ventas de coches usados, ajustes por depreciación y menores gastos operativos, "lo que pone de relieve la solidez del modelo de negocio de Ayvens a lo largo del ciclo y los crecientes beneficios de la integración", según ha subrayado la firma.

"El grupo vuelve a mostrar un resultado sólido", ha señalado el consejero delegado de Ayvens, Tim Albertsen, que ha informado de un reparto de ganancias de hasta 700 millones de euros. En concreto, la compañía pagará un dividendo extraordinario de 0,42 euros por acción el próximo 18 de diciembre.

Asimismo, el consejo de administración, reunido el 29 de octubre de 2025, ha autorizado la implementación de un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 360 millones de euros con el fin de cancelar acciones. El periodo de compra comenzará el 31 de octubre de 2025 y finalizará a más tardar el 30 de octubre de 2026.