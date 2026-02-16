Ayvens España lanza 'Ayvens Research Lab', su nueva plataforma de análisis en movilidad sostenible

Archivo - Una furgoneta 100% eléctrica de Ayvens - AYVENS - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ayvens España ha anunciado la creación de 'Ayvens Research Lab', una nueva plataforma de investigación e innovación del sector de la movilidad con el que pretenden poner el análisis y la innovación en el centro de la transformación del sector.

El nuevo laboratorio tiene el objetivo de generar análisis rigurosos sobre la movilidad actual y futura, así como de transformar datos en información estratégica para empresas, instituciones y socios, según reporta la compañía.

Igualmente, la iniciativa se enmarca en un escenario marcado por la transición energética, la electrificación de flotas, los cambios regulatorios y la aparición de nuevos modelos de uso y tenencia del vehículo.

"El 'Ayvens Research Lab' responde a la necesidad de aportar análisis y datos fiables en un momento de profunda transformación del sector. Queremos poner el conocimiento al servicio de las empresas y de la sociedad, ayudando a anticipar tendencias y a tomar decisiones informadas en materia de movilidad y sostenibilidad", ha señalado el responsable de Comunicación y ESG de Ayvens España, David Henche.

UN ECOSISTEMA DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO

Entre las principales líneas de investigación del 'Ayvens Research Lab' figuran el análisis de la movilidad sostenible --incluyendo electrificación, carsharing e hidrógeno--, el impacto regulatorio en Europa, la movilidad circular, la evolución tecnológica de las baterías de vehículos eléctricos y la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la movilidad.

La plataforma también abordará cuestiones como la accidentología, el desarrollo de infraestructuras de recarga y las tendencias emergentes en movilidad autónoma. Además, integrará Ayvens Ecomotion (by Ayvens Research Lab) como laboratorio de datos orientado a profundizar en el análisis del comportamiento y evolución del mercado.

Más allá de la producción de informes propios, el laboratorio aspira a convertirse en un punto de encuentro para la colaboración con clientes, proveedores, universidades y centros de innovación, con el fin de ampliar el alcance de sus investigaciones y fomentar un ecosistema de conocimiento compartido.