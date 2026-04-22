Archivo - Ayvens lanza una certificación del estado de salud de la batería para sus vehículos eléctricos usados - AEDIVE - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ayvens Carmarket ha puesto en marcha en España y en varios países europeos una certificación específica del estado de salud de la batería ('State of Health', SoH) para sus vehículos eléctricos usados, con el objetivo de aportar transparencia sobre su capacidad real y reforzar la confianza en el mercado de ocasión de este tipo de automóviles.

Este documento refleja la capacidad actual de la batería como porcentaje de su capacidad original y permite conocer de forma más precisa la autonomía real del vehículo.

A pesar de las preocupaciones iniciales sobre la longevidad de las baterías, los datos muestran que las baterías modernas de los vehículos eléctricos resisten mejor de lo esperado.

Sin embargo, el mercado sigue viéndose afectado por ideas erróneas, principalmente debido a la falta de transparencia en torno a la salud de la batería, que representa una de las principales barreras para la adopción del vehículo eléctrico, según destaca la compañía.

La empresa subraya que la batería es el componente más valioso de un vehículo eléctrico y que su estado resulta determinante a la hora de fijar su valor de reventa. Por ello, considera que esta certificación se convierte en una herramienta esencial para reducir la incertidumbre en torno a los eléctricos de ocasión y favorecer su aceptación entre compradores profesionales y, en última instancia, entre los usuarios finales.

"El rendimiento de la batería es una preocupación clave para los clientes que están considerando la compra de un vehículo eléctrico usado", señala el 'head of logistics & customer service Remarketing' en Ayvens, Fernando Cisneros.

"Con esta certificación, Ayvens ofrece mayor transparencia y ayuda a los clientes para que puedan comprar con confianza, al tiempo que apoya el crecimiento del mercado de segunda mano de vehículos eléctricos y la transición hacia la movilidad eléctrica", añade el directivo.

Actualmente, los certificados SoH están disponibles para los vehículos eléctricos usados que Ayvens Carmarket comercializa en sus showrooms y portales web en España, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Portugal y Países Bajos. La compañía prevé extender esta certificación al grueso de los mercados europeos en los que está presente en los próximos meses.