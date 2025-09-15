Ayvens participará en la X edición de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ayvens, la entidad de movilidad sostenible incluyendo el renting y la gestión de flotas, participará en la X edición de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, donde presentará sus soluciones de renting eléctrico, junto con servicios de consultoría en movilidad, multimovilidad y herramientas para acercar la movilidad cero emisiones tanto al cliente particular como a empresas.

La compañía buscará resaltar el papel del vehículo eléctrico como instrumento de movilidad sostenible en el entorno urbano. La empresa ayuda a evaluar el potencial de electrificación de cada cliente, planificar la infraestructura de recarga, calcular ahorros y garantizar el mantenimiento mediante una red de talleres especializados.

Con una de las flotas de vehículos eléctricos multimarca más grandes del mundo, a nivel internacional, Ayvens cuenta en la actualidad con acuerdos con empresas de infraestructura de recarga al igual que alianzas con los principales fabricantes (Lynk&Co, Ford, Mazda, Smart, Tesla, etc.), buscando así facilitar la descarbonización del transporte.

EL RENTING COMO PROPULSOR DE LA ELECTROMOVILIDAD

El renting juega un papel esencial en el desarrollo de la movilidad sostenible; ya que, ante las dudas que existen en la actualidad por los cambios normativos en cuanto a movilidad, el renting permite a los usuarios acceder a vehículos electrificados o 100% eléctricos con los que sortear las restricciones a la circulación que hay en algunas ciudades y que se irán expandiendo a gran parte del territorio nacional, sin necesidad de comprometerse con un tipo de propulsión específica a largo plazo.

En este sentido, mitiga la incertidumbre que los usuarios puedan llegar a tener acerca de dichas limitaciones y otras dudas como el valor residual de los vehículos, por ejemplo.