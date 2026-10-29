Ayvens recorta su beneficio un 1% hasta septiembre, con 755 millones de euros

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MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayvens ha logrado un beneficio neto de 755 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una cifra inferior en un 1,15% a la registrada por la compañía en el mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves.

Además, ha recortado su beneficio operativo en un 7,1% en términos interanuales, hasta 1.009 millones de euros, mientras que los ingresos por leasing se han mantenido estables, en 8.457 milones de euros.

En lo que se refiere al tercer trimestre, el beneficio neto de Ayvens ha declinado más de un 12%, hasta situarse en 240 millones de euros, mientras que el resultado operativo se ha contraído por encima del 22%.

Este desempeño financiero se vio notablemente afectado por una disminución significativa en el resultado neto de las ventas de vehículos usados y un sólido desempeño operativo, con altos márgenes y menores gastos operativos, respaldado además por una tasa impositiva efectiva más baja.

"Ayvens ha registrado un sólido desempeño trimestral en un entorno de mercado de vehículos usados caracterizado por la volatilidad.

Nuestro firme enfoque en la rentabilidad del negocio y en la reducción de costes ha ayudado a mitigar el descenso en los resultados de la venta de vehículos usados, una situación agravada por el impacto de los elevados precios del petróleo", ha apuntado el consejero delegado de Ayvens, Philippe de Rovira.