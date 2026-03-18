BAIC traerá en abril a España el nuevo X75, un SUV de 4,75 metros con motor turbo de 177 CV

BAIC XC75 - BAIC

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Invicta, importador oficial de BAIC en España, amplía la gama de la marca con la llegada del nuevo BAIC X75, un SUV de 4,75 metros de largo que destaca por su aerodinámica, su habitáculo de cinco plazas y una dotación tecnológica orientada al confort y a la conectividad.

El nuevo BAIC X75 estará a la venta a partir del próximo mes de abril en los más de 25 concesionarios oficiales de la marca en Península y Canarias. El precio se comunicará en las próximas semanas.

El diseño exterior refleja la nueva identidad estética de la marca. En el frontal destaca la parrilla con diseño 'Kylin Wing', inspirada en las alas del Qilin, una criatura mitológica de la tradición china asociada a la prosperidad y la armonía. Este elemento se integra con unos finos grupos ópticos y una banda luminosa que recorre el frontal de lado a lado e integra la identidad visual de la marca.

El lateral tiene como protagonistas su aspecto aerodinámico y deportivo, resaltado por la marcada línea de su techo. También por los tiradores de apertura de las puertas -con funcionamiento automático e inductivo- que emergen cuando el coche detecta la presencia del conductor. Asimismo, destaca la firma visual posterior, con la palabra Beijing iluminada en medio de la pieza que, sobre el portón motorizado del maletero, une ambos grupos ópticos.

GRAN LUMINOSIDAD INTERIOR

Los ocupantes de las cinco plazas disfrutan de una gran luminosidad interior gracias a su gran techo acristalado de 1,3 metros de longitud y que, además, ofrece la posibilidad de abrirse sobre las dos plazas delanteras. Además, en caso de lluvia o al circular a velocidad elevada, el techo se cerrará automáticamente.

En el habitáculo destaca el salpicadero, en el que el nuevo BAIC X75 incorpora tres pantallas: una para la instrumentación digital de 7 pulgadas y otra central táctil de 12,3 pulgadas con resolución HD para el sistema multimedia.

Bajo esta última se sitúa una tercera pantalla integrada en la consola central flotante, desde la que se controlan funciones como la climatización bizona o los ajustes de confort de los asientos.

"Con el nuevo X75 queremos ofrecer un SUV con un nivel de producto y equipamiento superior, muy competitivo en precio y respaldado por una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros", asegura Julián Alonso, presidente de Grupo Invicta.

BAIC X75: 177 CV MUY DINÁMICOS

Su motor turboalimentado de 1,5 litros ofrece 177 CV y un par máximo de 305 Nm. Su caja de cambios automática 7DCT, con siete relaciones y doble embrague, ofrece un rendimiento ágil y dinámico.

Las prestaciones se combinan con un notable equipamiento de seguridad, porque el BAIC X55 ofrece elementos como control de velocidad de crucero inteligente, freno automático de emergencia por peligro de colisión frontal o atropello, luz de cruce-carretera automática y airbags frontales, laterales y de cortina. Cuando llega el momento de aparcar, dispone de sistema de estacionamiento totalmente automático.