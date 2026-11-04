Las balizas V16 registran más de 62.000 activaciones en octubre, con media de 2.000 incidencias diarias

Archivo - Baliza V16 de emergencia para vehículos, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las balizas V16 conectadas registraron un total de 62.227 activaciones durante el pasado mes de octubre en España, lo que supone una media de 2.007 incidencias diarias, según un análisis realizado por Netun Solutions a partir de los datos publicados en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico (NAP-DGT).

Los viernes fueron los días con mayor actividad, con una media de 2.425 incidencias diarias, un 64,2% más que los domingos, cuando se contabilizaron una media de 1.477 activaciones. De hecho, los cinco viernes del mes superaron la media diaria general.

En concreto, el viernes 2 de octubre fue la jornada con mayor número de activaciones, con 2.535 incidencias registradas, mientras que el domingo 18 fue el día con menor actividad, con un total de 1.400.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentró el mayor número de activaciones durante octubre, con 11.953 incidencias, el 19,2% del total nacional. A continuación se situaron Cataluña, con 8.171; la Comunidad de Madrid, con 7.347; la Comunitat Valenciana, con 6.734; y Galicia, con 4.653.

En conjunto, Andalucía, Cataluña y Madrid acumularon el 44,1% de las incidencias registradas en todo el país durante el mes.

Entre los datos territoriales destaca la evolución de la Comunidad de Madrid, que incrementó un 16% sus activaciones respecto a agosto, aunque registró una reducción del 4% en su media diaria frente a septiembre. Por su parte, Cataluña aumentó sus registros mensuales un 2,6% respecto al mes anterior, mientras que Andalucía experimentó un descenso en el volumen de incidencias.

También destacó la evolución de Canarias, que contabilizó 3.075 incidencias en octubre y registró un incremento del 3,3% en su media diaria respecto a septiembre.

DESCENSO DEL 3,5% RESPECTO A SEPTIEMBRE

En términos de evolución mensual, las 62.227 activaciones registradas en octubre representan un descenso del 3,5% respecto a las 64.488 contabilizadas en septiembre. Asimismo, la media diaria de incidencias disminuyó un 6,6%.

Pese a este retroceso respecto al mes anterior y a los niveles registrados durante el verano, los datos mantienen un volumen significativo de actividad y permiten identificar diferencias territoriales y patrones temporales en las incidencias que se producen en las carreteras españolas.

Desde Netun Solutions destacan que la conectividad de las balizas V16 permite ir más allá de la señalización de una emergencia, al generar información que puede contribuir a conocer mejor cómo, cuándo y dónde se producen las situaciones de riesgo en carretera.

En este sentido, la plataforma Incidence, desarrollada por la compañía, permite analizar los datos asociados a las activaciones de las balizas V16 conectadas, identificar patrones de comportamiento y estudiar su evolución temporal y geográfica.

La responsable de comunicación de Netun Solutions, Cristina Martínez, ha señalado que "es clave aprovechar el potencial de la conectividad para convertir los datos en conocimiento útil", con el objetivo de avanzar hacia un ecosistema en el que la información contribuya a conocer mejor lo que sucede en las carreteras y a desarrollar entornos de circulación más seguros.