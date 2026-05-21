Basquevolt lanza una nueva referencia en celdas de batería europeas con tecnología de electrolito

Presentación de la batería BQV400L - BASQUEVOLT

VITORIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Basquevolt ha anunciado el lanzamiento de la BQV400L, el primer producto de celda estandarizada en incorporar su tecnología de electrolito, y un "hito importante" en el recorrido de la compañía desde el desarrollo tecnológico hasta el despliegue comercial.

En un comunicado, la empresa alavesa ha destacado que la BQV400L ofrece una densidad de energía gravimétrica de 402 Wh/kg, una capacidad de 27 Ah, química NMC y una capacidad de potencia de pulso de 8,9C, posicionándola entre las celdas disponibles de "mayor rendimiento fabricadas en Europa".

Producida en España con el 75% de sus componentes de origen europeo, la BQV400L ha alcanzado una certificación de seguridad HL3 y está ya disponible para los clientes.

La BQV400L es la primera celda estandarizada en incorporar el electrolito polimérico propietario de Basquevolt, diseñado para cubrir una amplia gama de aplicaciones industriales avanzadas. Se apoya en las colaboraciones activas de la compañía con fabricantes del sector del automóvil, aeroespacial y otros OEMs, mientras Basquevolt continúa avanzando en la maduración de su tecnología de baterías de estado sólido hacia la industrialización.

Concebida como una solución 'drop-in', esta tecnología está diseñada para ser totalmente compatible con la infraestructura existente de gigafactorías, sin requerir inversiones adicionales significativas en fabricación, lo que, según Basquevolt, la convierte en una de las vías de escalado industrial "más atractivas para las baterías de próxima generación".

La factoría ha asegurado que la nueva batería demuestra que el continente puede producir celdas de batería competitivas con las mejores disponibles a nivel global, al tiempo que ofrece la trazabilidad, los estándares de seguridad y la proximidad de la cadena de suministro propios de la fabricación local.

"Para sectores como el automovilístico, aeroespacial y el almacenamiento estacionario de energía, esto supone el acceso a una celda de alto rendimiento libre de las vulnerabilidades geopolíticas y logísticas de las cadenas de suministro de largo alcance", ha valorado.

Este anuncio se produce tras la firma del acuerdo de desarrollo conjunto con Ampere, división de vehículos eléctricos y 'software' de Renault Group, para acelerar el desarrollo y la validación de baterías basadas en litio metálico para futuros vehículos eléctricos.