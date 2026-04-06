Las baterías de los coches eléctricos y PHEV mantienen el 90% de su capacidad tras seis años de uso

Baterías - ARVAL

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las baterías de los coches eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) mantienen el 90% de su capacidad tras seis años de uso o tras superar 160.000 kilómetros, lo que refleja una degradación real baja, según un estudio realizado por Arval entre hasta 30 marcas diferentes.

En concreto, el informe recoge que a los 70.000 kilómetros, la batería muestra una capacidad restante media del 93%,, mientras que a los 160.000 kilómetros o tras 6 años de uso, el certificado de salud (SoH) se mantiene por encima del 90%.

Además, los vehículos de nueva generación muestran un SoH entre 2 y 3 puntos superior al de los modelos más antiguos y la degradación es lenta y progresiva, de alrededor del 1% cada 25.000 kilómetros tras una ligera disminución inicial.

Estos datos son destacables en un contexto en el que, tal y como destaca el estudio, la demanda de coches usados es alta, con un 45% de las flotas corporativas europeas ya incluyendo vehículos usados, y un 85% adicional de empresas esperando incorporarlos a su flota.

Las futuras normativas europeas (Euro 7 y normativa sobre baterías) introducirán una visualización estandarizada del estado de salud, que pasará a denominarse SOCE (State of Certified Energy, estado de energía certificada).

Para 2027, el estado de salud de la batería será visible directamente en el salpicadero de los nuevos modelos, y cada batería contará con un pasaporte de batería que recopilará su historial y su capacidad certificada. Estos avances contribuirán a crear un mercado de segunda mano más estructurado, más legible y fiable tanto para los particulares como para las empresas.